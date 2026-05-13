Στρατής Λιαρέλλης: Μετά από 30 χρόνια αποχώρησε από τον ΑΝΤ1

Τέλος εποχής για τον γνωστό δημοσιογράφο

Δείτε όσα είπε ο Στρατής Λιαρέλλης για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

  • Ο Στρατής Λιαρέλλης αποχώρησε από τον Όμιλο Antenna μετά από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας.
  • Ανακοίνωση του Ομίλου επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Λιαρέλλη, ο οποίος υπηρέτησε σε καίριες θέσεις.
  • Εντάχθηκε στον ΑΝΤ1 το 1990 και ανέλαβε τη Διεύθυνση Ειδήσεων το 2010 και τη Γενική Διεύθυνση το 2012.
  • Ο Λιαρέλλης εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον Θοδωρή Κυριακού και τους συνεργάτες του για την υποστήριξη.
  • Ο Όμιλος Antenna ευχαρίστησε τον Λιαρέλλη για την πολύτιμη προσφορά του στον οργανισμό.

Ο Όμιλος ANTENNA ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της μακρόχρονης συνεργασίας του με τον Στρατή Λιαρέλλη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στον οργανισμό. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος ενός σημαντικού κύκλου για τον ίδιο, αλλά και για τον Όμιλο, στον χώρο των ελληνικών media.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας του με τον Στρατή Λιαρέλλη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας στον Όμιλο Antenna, ο Στρατής Λιαρέλλης ολοκληρώνει τον κύκλο του, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Ομίλου, καθώς και στην ενίσχυση της θέσης του στο σύγχρονο περιβάλλον των media.

Στον ΑΝΤ1 εντάχθηκε το 1990 ως πολιτικός συντάκτης κι ανέλαβε διαδοχικά καίριες θέσεις ευθύνης: το 2010 τη Διεύθυνση Ειδήσεων καιΕνημέρωσης, το 2012 τη Γενική Διεύθυνση του ΑΝΤ1 και το 2014 τη θέση του Managing Director Antenna Group Greece. Από το 2019 κατείχε τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Διοίκησης του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, διακρίθηκε για τη στρατηγική του σκέψη, την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητά του, καθώς και την ικανότητά του να δημιουργεί καλές σχέσεις.

Ο Όμιλος Antenna, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τον Στρατή Λιαρέλλη, τον ευχαριστεί για την πολύτιμη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Στρατής Λιαρέλλης με τον Γιώργο Λιάγκα το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με τη σειρά του, ο Στρατής Λιαρέλλης, δήλωσε: «Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες γεμάτες δημιουργία και σημαντικές εμπειρίες, αισθάνομαι ότι ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Ευχαριστώ θερμά τον Θοδωρή Κυριακού για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και όλους τους συνεργάτες μου στον Όμιλο Antenna. Αποχωρώ με αίσθημα εκτίμησης για όσα πετύχαμε μαζί και με τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι μας δεν χωρίζουν. Απλά μπαίνουν σε μια διαφορετική ρότα. Ο Όμιλος Antenna, υπό την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μεγαλουργεί και να κατακτά νέες κορυφές στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο».

