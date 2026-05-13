To star.gr και η Αθανασία Βογιάρη στη Βιέννη για τη Eurovision 2026

Ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς οι δημοσιογράφοι στο Press Centre της Eurovision 2026 τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό!

Το Star.gr και η απεσταλμένη μας στη Βιέννη, Αθανασία Βογιάρη, μας πληροφόρησαν για τις απολαυστικές αντιδράσεις μέσα από το Press Centre, λίγα δευτερόλεπτα αφότου ακούστηκε το όνομα της Ελλάδας ανάμεσα στις χώρες που περνούν στον τελικό του Σαββάτου 16/5/2036.

Μόλις οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν το όνομα της Ελλάδας, το Press Centre κυριολεκτικά… εξερράγη!

Δημοσιογράφοι, eurofans και μέλη αποστολών άρχισαν να ουρλιάζουν, να χειροκροτούν και να πανηγυρίζουν όρθιοι, με αρκετούς να φωνάζουν το όνομα του Akyla και το σύνθημα «Ferto!», ενώ ελληνικές σημαίες κυμάτιζαν πανηγυρικά!

Η ένταση της στιγμής ήταν τόσο μεγάλη, που για λίγα δευτερόλεπτα δεν ακουγόταν τίποτα άλλο πέρα από τις κραυγές ενθουσιασμού μέσα στην αίθουσα.

Η ελληνική αποστολή ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες του φετινού Α’ Ημιτελικού και, όπως φαίνεται, η πρόκριση της Ελλάδας ήταν ένα αποτέλεσμα που περίμεναν και ήθελαν πολλοί μέσα στο Press Centre - και όχι μόνο!

Η Ελλάδα πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 το Σάββατο 16 Μαΐου, με τον Akyla και το «Ferto» να θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη φέτος.