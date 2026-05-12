Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;

To μήνυμα του Γιώργου Καπουτζίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 21:36 Hyundai: Θρίαμβος στο Ράλι Πορτογαλίας
12.05.26 , 21:35 Ουκρανία: Ζητά στήριξη από την Ελλάδα αλλά χωρίς συμμαχικό πνεύμα
12.05.26 , 21:29 Κλήρωση Eurojackpot 12/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 87.000.000 ευρώ
12.05.26 , 21:12 Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!
12.05.26 , 21:06 Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
12.05.26 , 21:00 Star Tech: Η Άλκηστις Κυριακοπούλου συζητάει με την Νεφέλη Αγκυρίδου
12.05.26 , 20:49 Συναγερμός για φαινόμενα deepfakes με φωτογραφίες ενόψει εκλογών
12.05.26 , 20:33 Αση Μπήλιου: «Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά από τα προβλήματα που άκουγα»
12.05.26 , 20:32 Opel: Εκπτώσεις που αγγίζουν τις 4300 ευρώ
12.05.26 , 20:23 Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
12.05.26 , 19:58 Το Ισραήλ στέλνει συστοιχίες πυραύλων για την άμυνα των Εμιράτων!
12.05.26 , 19:48 Eurovision 2026 - Κέλλυ Βρανάκη: «Θεωρώ όλα θα πάνε καλά»
12.05.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τη Βαλεντίνα - Για εσένα;
12.05.26 , 19:21 Ιωάννα Τούνη: Έγινε έξαλλη με γυναίκα που την αποκάλεσε «ψωνάρα» στον δρόμο
12.05.26 , 19:13 Επανεκκίνηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
MasterChef: Ανακοινώθηκαν αλλαγές στον διαγωνισμό!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
To star.gr και η Αθανασία Βογιάρη στη Βιέννη για τη Eurovision 2026

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto» την Τρίτη 12/5.
  • Η μετάδοση του Α' Ημιτελικού ξεκινά στις 22:00 από την ΕΡΤ1, με τον Akylas να εμφανίζεται περίπου στις 22:25-22:35.
  • Οι Έλληνες τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν μέσω τηλεφώνου, SMS ή online στο esc.vote, εκτός από την Ελλάδα.
  • Η ψηφοφορία ανοίγει μετά την τελευταία εμφάνιση και διαρκεί 20 λεπτά.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάλεσε τους Έλληνες του εξωτερικού να στηρίξουν τον Akylas.

Ο Akylas ανεβαίνει το βράδυ της Τρίτης 12/5 στη σκηνή της Eurovision 2026 με το «Ferto», καθώς η Ελλάδα διαγωνίζεται στον Α΄ Ημιτελικό διεκδικώντας την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

«Θα κερδίσει!» – Έλληνες στη Stefansplatz αποθεώνουν τον Akyla!

Ήδη από τις 21:00 η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και Μιχάλης Μαρίνος θα μας εντάξουν στο κλίμα της μεγάλης μουσικής βραδιάς με αποκλειστικά βίντεο από backstage στιγμές, ζωντανές συνδέσεις και συνεντεύξεις μέσα από την εκπομπή «Eurovision Night».

 

Τι ώρα θα δούμε τον Akyla στον Α' Ημιτελικό;

Η μετάδοση του Α' Ημιτελικού της Eurovision από την ΕΡΤ1 θα ξεκινήσει στις 22:00 με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να βρίσκονται και φέτος στον σχολιασμό.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 4η κατά σειρά, έτσι ο Akylas αναμένεται στη σκηνή περίπου 22:25 με 22:35 με βάση τη ροή του προγράμματος που περιλαμβάνει το εισαγωγικό act την παρουσίαση και τα τρία τραγούδια που θα προηγηθούν.

Συγκινημένος ο Καπουτζίδης - Το καρδιοχτύπι φέτος είναι διαφορετικό


Eurovision 2026: Πώς ψηφίζουμε;

Οι Έλληνες τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν για όλες τις χώρες του Α’ ημιτελικού εκτός από την Ελλάδα, μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή online στο esc.vote. 

Η ψηφοφορία ανοίγει μετά την εμφάνιση και της τελευταίας 15ης χώρας που διαγωνίζεται και θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά. 


Οι χώρες που συμμετέχουν στον Α' Ημιτελικό της Eurovision και η σειρά εμφάνισής τους:

  1. Μολδαβία

  2. Σουηδία

  3. Κροατία

  4. Ελλάδα

  5. Πορτογαλία

  6. Γεωργία

  7. Ιταλία

  8. Φινλανδία

  9. Μαυροβούνιο

  10. Εσθονία

  11. Ισραήλ

  12. Γερμανία

  13. Βέλγιο

  14. Λιθουανία

  15. Άγιος Μαρίνος

  16. Πολωνία

  17. Σερβία.

Η Ιταλία και η Γερμανία παρόλο που θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους έχουν ήδη το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5 καθώς είναι μέλη των Big 4.

Το μήνυμα του Γιώργου Καπουτζίδη να στηρίξουν οι Έλληνες του εξωτερικού τον Akyla

Λίγες ώρες πριν από τον Α' Ημιτελικό ο Γιώργος Καπουτζίδης κάλεσε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού να στηρίξουν τον Akyla γράφοντας στα social media: «Απόψε, στις 22:00 ώρα Ελλάδος, (21:00 ώρα Αυστρίας) χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Αν ζείτε σε κάποια από τις χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό, ή στην Ιταλία και τη Γερμανία που επίσης ψηφίζουν απόψε, αυτοί είναι οι αριθμοί που μπορείτε να ψηφίσετε την Ελλάδα.

Επίσης, αν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, που δεν συμμετέχει στη φετινή Eurovision, μπορείτε κι εσείς να ψηφίσετε! Μπειτε τώρα στο Esc.vote και ακολουθήστε τις εκεί οδηγίες. Σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε που είστε στο πλευρό μας! Στο πλευρό του Ακύλα μας! Πάμε όλοι μαζί να το ΦΕΡΟΥΜΕ!».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top