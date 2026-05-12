Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία, μεταξύ άλλων, έστειλε τις ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας.

Η Διευθύντρια Ειδήσεων κι Ενημέρωσης του Star μίλησε την επιτυχημένη πορεία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ενώ σχολίασε και τη φετινή τελεοπτική χρονιά, η οποία πλησιάζει προς το τέλος της.

«Ναι, ευτυχώς καλά πήγαμε. Δεν είχαμε ιδιαίτερες αναταράξεις. Πιστεύω ότι ήταν μια τηλεοπτική χρονιά λίγο πολύ όπως ήταν και οι προηγούμενες. Κάθε φορά μέσα στη σεζόν κάτι συμβαίνει. Έτσι ήταν και η φετινή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την αποχώρηση της Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, ανέφερε:

«Εγώ έχω μια καλή σχέση με τη Σία. Με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό το οποίο συνέβη. Το θεωρώ ότι είναι και άδικο. Το λέω γιατί ξέρω ότι αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στο κανάλι, η Σία θα ήθελε να παραμείνει στο ΣΚΑΙ. Όμως, όπως λέει ο σοφός λαός, κάθε εμπόδιο για καλό. Νομίζω ότι και η Σία θα βρει κάτι καλύτερο στο δρόμο της».

Στη συνέχεια, απάντησε στο ενδεχόμενο να δει τη συνάδελφό της σε κάποια ενημερωτική εκπομπή: «Σε αυτή τη δουλειά είμαστε δημοσιογράφοι. Ένας δημοσιογράφος μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε, αρκεί να κάνει τη δουλειά του με σεβασμό, με αξιοπιστία, με αντικειμενικότητα, με σεβασμό στις αρχές και στις αξίες του. Οπότε θεωρώ ότι και η Σία, ανάλογα με το τι είναι αυτό που της αρέσει και πού βλέπει τον εαυτό της, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε».

Οι ευχές της Μάρας Ζαχαρέα στην Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ακόμη ένα απρόοπτο που της συνέβη την ώρα που παρουσίαζε το δελτίο ειδήσεων, περιγράφοντας το άγχος που επικράτησε στο κοντρόλ εκείνη τη στιγμή.

«Μου έχει συμβεί να μην μπορώ να κρατήσω το γέλιο μου, αλλά το άλλο το οποίο μου έχει συμβεί γιατί ήταν και πολύ πρόσφατο, μου συνέβη να πνίγομαι. Είχα, κάτι είχα φάει πριν κατέβω. Μεγάλο λάθος αυτό, δεν θα το ξανακάνω. Νομίζω ότι είχα φάει καρύδια και μου είχε σταθεί εδώ. Ένιωσα να πνίγομαι», περιέγραψε αρχικά και συνέχισε:

«Άρχισα να βήχω. Προσπαθούσα να κάνω νοήματα στο σκηνοθέτη. Πάθανε έτσι ένα πανικό από το κοντρόλ και μου λέει τώρα αυτή άμα πέσει κάτω τι κάνουμε; Άρχισα να πίνω κάτι νερά. Έπεσε ένα βίντεο έτσι σκέτο, χωρίς. Δεν θυμάμαι αν πρόλαβα να πω και το όνομα. Νομίζω το έκοψα στη μέση».

Αναφερόμενη στα παιδιά της, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star τόνισε: «Ναι, κάνουμε παρέα. Έχουμε πει με τον Θόδωρο ότι δύο φορές το χρόνο οπωσδήποτε θα έρχονται ταξίδι μαζί μας για τρεις τέσσερις μέρες».

Φυσικά, δεν παρέλειψε να στείλει τις πιο θερμές ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έγινε πρόσφατα μανούλα: «Πάρα πολλές ευχές στην Κατερίνα για ένα πολύ καλό δεύτερο ξεκίνημα. Παρότι βαδίζουμε προς το τέλος της σεζόν. Είναι μία όχι απλά ξεχωριστή και χαρούμενη στιγμή για εκείνη. Είναι μια σημαντική στιγμή. Θα καταλάβει ότι η ζωή της από εδώ και πέρα είναι πριν και μετά», δήλωσε.

Η ίδια θυμήθηκε και τη δική της εμπειρία μητρότητας: «Εγώ θυμάμαι ακόμα που επίσης το πρώτο μου παιδί, στο γιο μου μετά από σαράντα μέρες επέστρεψα στη δουλειά. Τότε ήμουν στο Mega. Από τη μία είχα τύψεις που άφηνα το μωρό στο σπίτι, από την άλλη έλεγα να πάω και λίγο στο Mega να ξεκουραστώ. Εμένα πάντως, επειδή τώρα πια τα παιδιά μου είναι μεγάλα, αυτό το οποίο μου έχει διδάξει η ζωή είναι ότι στο τέλος, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, δεν θυμούνται πόσες ώρες η μαμά έλειπε από το σπίτι, αλλά αυτό που τους μένει είναι τι μαμά έχουν», συμπλήρωσε.

Μετά την προβολή του βίντεο, η Κατερίνα Καινούργιου ευχαρίστησε δημόσια τη Μάρα Ζαχαρέα, για την οποία, νωρίτερα, είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για την ευγένεια και τη διακριτικότητά της.

«Και πολύ κυρία στη συμπεριφορά της. Όσες φορές την έχω δει έξω και στην Πάρο και τα λοιπά και σε μαγαζιά και αυτά παιδιά εννοώ είναι πολύ διακριτική, πολύ κυρία στον τρόπο που συμπεριφέρεται σε όλους και πάρα πολύ ευγενική. Για μένα αυτό μετράει πάρα πολύ γιατί έχω δει και άλλους με τουπέ ασύλληπτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.