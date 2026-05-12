Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»

Το απρόοπτο που της συνέβη κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 16:52 Εύβοια: Aνατροπή με τον θάνατο του Στέφανου - «Είναι δολοφονία»
12.05.26 , 16:47 StarLight - Σάκης Καραθανάσης: «Ψάχνουμε κάτι να μας αγγίξει πραγματικά»
12.05.26 , 16:28 Eurovision: Καφές με Καπουτζίδη και Καζάκου λίγο πριν τον Α' Ημιτελικό
12.05.26 , 16:10 TractioN: Ο «μπαμπάς» Βασίλης Μηλιώνης οδηγάει ένα... hot μοντέλο!
12.05.26 , 16:00 Κοινή παρουσίαση βιβλίων της Ελένης Μανταδάκη και του Μιχαήλ Δούκα
12.05.26 , 15:55 Ηράκλειο: Αύριο Τετάρτη απολογείται ο σύζυγος της 28χρονης
12.05.26 , 15:46 Πέθανε ο ιδρυτής της Toi&Moi Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος
12.05.26 , 15:15 Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
12.05.26 , 15:10 Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
12.05.26 , 15:01 Κορίτσια από τη Ρόδο χορεύουν το Ferto
12.05.26 , 15:00 Συνταγή για χοιρινή τηγανιά με μουστάρδα από τον Νίκο
12.05.26 , 14:48 Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
12.05.26 , 14:42 Στούντιο 4: Γνωστοί παρουσιαστές οι επικρατέστεροι αντικαταστάτες!
12.05.26 , 14:35 Πανελλαδικές και διατροφή: Πώς επηρεάζει την απόδοση των μαθητών
12.05.26 , 14:34 «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»: Άφησαν σημείωμα οι 17χρονες πριν την πτώση
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
«Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»: Άφησαν σημείωμα οι 17χρονες πριν την πτώση
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Survivor: Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου περιγράφει το φρικτό ατύχημα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα εξέφρασε τη λύπη της για την αποχώρηση της Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, θεωρώντας το άδικο.
  • Ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της Ξένιας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της μητρότητας.
  • Η Ζαχαρέα αναφέρθηκε σε προσωπικές της εμπειρίες μητρότητας και τη σημασία της σχέσης με τα παιδιά.
  • Περιέγραψε ένα απρόοπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, όπου πνίγηκε και προκάλεσε πανικό στο κοντρόλ.
  • Η Καινούργιου επαίνεσε τη Ζαχαρέα για την ευγένεια και τη διακριτικότητά της.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία, μεταξύ άλλων, έστειλε τις ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας.

Μάρα Ζαχαρέα: Τα συγκινητικά λόγια για τη Γιορτή της Μητέρας

Η Διευθύντρια Ειδήσεων κι Ενημέρωσης του Star μίλησε την επιτυχημένη πορεία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ενώ σχολίασε και τη φετινή τελεοπτική χρονιά, η οποία πλησιάζει προς το τέλος της.

«Ναι, ευτυχώς καλά πήγαμε. Δεν είχαμε ιδιαίτερες αναταράξεις. Πιστεύω ότι ήταν μια τηλεοπτική χρονιά λίγο πολύ όπως ήταν και οι προηγούμενες. Κάθε φορά μέσα στη σεζόν κάτι συμβαίνει. Έτσι ήταν και η φετινή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την αποχώρηση της Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, ανέφερε: 

«Εγώ έχω μια καλή σχέση με τη Σία. Με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό το οποίο συνέβη. Το θεωρώ ότι είναι και άδικο. Το λέω γιατί ξέρω ότι αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στο κανάλι, η Σία θα ήθελε να παραμείνει στο ΣΚΑΙ. Όμως, όπως λέει ο σοφός λαός, κάθε εμπόδιο για καλό. Νομίζω ότι και η Σία θα βρει κάτι καλύτερο στο δρόμο της». 

Στη συνέχεια, απάντησε στο ενδεχόμενο να δει τη συνάδελφό της σε κάποια ενημερωτική εκπομπή: «Σε αυτή τη δουλειά είμαστε δημοσιογράφοι. Ένας δημοσιογράφος μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε, αρκεί να κάνει τη δουλειά του με σεβασμό, με αξιοπιστία, με αντικειμενικότητα, με σεβασμό στις αρχές και στις αξίες του. Οπότε θεωρώ ότι και η Σία, ανάλογα με το τι είναι αυτό που της αρέσει και πού βλέπει τον εαυτό της, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε». 

Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»

Οι ευχές της Μάρας Ζαχαρέα στην Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ακόμη ένα απρόοπτο που της συνέβη την ώρα που παρουσίαζε το δελτίο ειδήσεων, περιγράφοντας το άγχος που επικράτησε στο κοντρόλ εκείνη τη στιγμή.

«Μου έχει συμβεί να μην μπορώ να κρατήσω το γέλιο μου, αλλά το άλλο το οποίο μου έχει συμβεί γιατί ήταν και πολύ πρόσφατο, μου συνέβη να πνίγομαι. Είχα, κάτι είχα φάει πριν κατέβω. Μεγάλο λάθος αυτό, δεν θα το ξανακάνω. Νομίζω ότι είχα φάει καρύδια και μου είχε σταθεί εδώ. Ένιωσα να πνίγομαι», περιέγραψε αρχικά και συνέχισε:  

«Άρχισα να βήχω. Προσπαθούσα να κάνω νοήματα στο σκηνοθέτη. Πάθανε έτσι ένα πανικό από το κοντρόλ και μου λέει τώρα αυτή άμα πέσει κάτω τι κάνουμε; Άρχισα να πίνω κάτι νερά. Έπεσε ένα βίντεο έτσι σκέτο, χωρίς. Δεν θυμάμαι αν πρόλαβα να πω και το όνομα. Νομίζω το έκοψα στη μέση». 

Αναφερόμενη στα παιδιά της, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star τόνισε: «Ναι, κάνουμε παρέα. Έχουμε πει με τον Θόδωρο ότι δύο φορές το χρόνο οπωσδήποτε θα έρχονται ταξίδι μαζί μας για τρεις τέσσερις μέρες».

Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Φυσικά, δεν παρέλειψε να στείλει τις πιο θερμές ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έγινε πρόσφατα μανούλα: «Πάρα πολλές ευχές στην Κατερίνα για ένα πολύ καλό δεύτερο ξεκίνημα. Παρότι βαδίζουμε προς το τέλος της σεζόν. Είναι μία όχι απλά ξεχωριστή και χαρούμενη στιγμή για εκείνη. Είναι μια σημαντική στιγμή. Θα καταλάβει ότι η ζωή της από εδώ και πέρα είναι πριν και μετά», δήλωσε.  

Η ίδια θυμήθηκε και τη δική της εμπειρία μητρότητας: «Εγώ θυμάμαι ακόμα που επίσης το πρώτο μου παιδί, στο γιο μου μετά από σαράντα μέρες επέστρεψα στη δουλειά. Τότε ήμουν στο Mega. Από τη μία είχα τύψεις που άφηνα το μωρό στο σπίτι, από την άλλη έλεγα να πάω και λίγο στο Mega να ξεκουραστώ. Εμένα πάντως, επειδή τώρα πια τα παιδιά μου είναι μεγάλα, αυτό το οποίο μου έχει διδάξει η ζωή είναι ότι στο τέλος, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, δεν θυμούνται πόσες ώρες η μαμά έλειπε από το σπίτι, αλλά αυτό που τους μένει είναι τι μαμά έχουν», συμπλήρωσε.

Μετά την προβολή του βίντεο, η Κατερίνα Καινούργιου ευχαρίστησε δημόσια τη Μάρα Ζαχαρέα, για την οποία, νωρίτερα, είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για την ευγένεια και τη διακριτικότητά της. 

«Και πολύ κυρία στη συμπεριφορά της. Όσες φορές την έχω δει έξω και στην Πάρο και τα λοιπά και σε μαγαζιά και αυτά παιδιά εννοώ είναι πολύ διακριτική, πολύ κυρία στον τρόπο που συμπεριφέρεται σε όλους και πάρα πολύ ευγενική.  Για μένα αυτό μετράει πάρα πολύ γιατί έχω δει και άλλους με τουπέ ασύλληπτο», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top