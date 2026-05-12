Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι καλεσμένος στο TractioN και μιλάει για την αγάπη του για τα road trips.
  • Η εκπομπή παρουσιάζει το ανανεωμένο HYUNDAI i20, ένα hot μοντέλο με εντυπωσιακές επιδόσεις.
  • Το BYD ATTO2 DM-i, ένα νέο plug-in υβριδικό SUV, προσφέρει αυτονομία 1.000 χλμ και χαμηλό κόστος χρήσης.
  • Παρουσιάζεται το ανανεωμένο JEEP COMPASS, ικανό σε κάθε τερέν, με έμφαση στην εξερεύνηση.
  • Η PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125S γιορτάζει 80 χρόνια και παραμένει διαχρονική και ελκυστική.

Ο Βασίλης Μηλιώνης, ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, είναι κατά βάθος μια... ταξιδιάρα ψυχή. Λατρεύει την υποκριτική κι είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτήν, όμως εξίσου μεγάλη είναι και η αγάπη του για τις αποδράσεις και τα ταξίδια.

Ο Κώστας Στεφανής κάνει τις απαραίτητες... συστάσεις του προσκεκλημένου μας στο TractioN, με ένα hot μοντέλο: το πλήρως ανανεωμένο HYUNDAI i20! Και, όντως, η ατμόσφαιρα ανάμεσα στον Βασίλη Μηλιώνη, που εξομολογείται των  αιώνιο έρωτά του για τα ατελείωτα road trip, και του εντυπωσιακού, σε εμφάνιση, εξοπλισμό και επιδόσεις, supermini HYUNDAI i20, «ζεσταίνεται» αμέσως και...ανεβάζει επικίνδυνα τη θερμοκρασία!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 14:10, για να απολαύσετε τον Βασίλη Μηλιώνη και το HYUNDAI i20! 

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢     BYD ATTO2 DM-i: Ο Μάνος Στεφανής και ο Θωμάς Ευθυμίου, αποκωδικοποιούν ένα προς ένα τα μυστικά ενός ξεχωριστού και  ολοκαίνουργιου μοντέλου. Στοχεύοντας κατευθείαν στην κορυφή της κατηγορίας των plug-in υβριδικών compact SUV, το BYD ATTO 2 πραγματοποιεί καθηλωτική είσοδο, με ισχυρότερο πλεονέκτημα την αυτονομία του, που συνολικά φτάνει τα 1.000 χλμ! Χάρη στο τεχνολογικό πακέτο αιχμής Super Hybrid DM-i, to BYD ATTO2 συνδυάζει υποδειγματικά την εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης με τη σχεδόν... ατελείωτη αυτονομία, αλλά και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης!
➢    JEEP COMPASS: Οι συνεργάτες του TractioN παρουσιάζουν την πιο πρόσφατη και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή ενός πραγματικού θρύλου, εστιάζοντας στις λεπτομέρειες του ανανεωμένου, εμβληματικού JEEP COMPASS, καθώς και στις πολύ ενδιαφέρουσες, σύγχρονες εκδόσεις του! Η Ινώ και ο  Μάνος Στεφανής οδηγούν και συζητούν και ξανά οδηγούν και μετά πάλι οδηγούν, απολαμβάνοντας την ικανότητα του καινούργιου JEEP COMPASS να κινείται σε κάθε είδους τερέν, με την άνεση και τον δυναμισμό που το ανέδειξαν, διαχρονικά, σε συνώνυμο της εξερεύνησης νέων δρόμων, αλλά και νέων εμπειριών! 
➢    PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125S: Το πνεύμα της άνοιξης κυριεύει τον δίτροχο Θανάση Χούντρα, ο οποίος παίρνει θέση στην αναπαυτική και πιο στυλάτη σέλα της καινούργιας PIAGGIO VESPA! Ένα σχήμα που νίκησε τον ίδιο το χρόνο, παραμένοντας διαχρονικό και ακμαίο, όπως την πρώτη φορά που κύλησε τις ρόδες του στους δρόμους της μεταπολεμικής Ιταλίας, πριν από 80 χρόνια, η VESPA εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα. Και, όπως εξηγεί με τον αμίμητο, παραστατικό τρόπο του ο συνεργάτης του TractioN, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια PRIMAVERA (η άνοιξη στα ιταλικά) για να... ανθίζει το χαμόγελο στα χείλη σου κάθε μέρα!

