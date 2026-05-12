Τι λέει ο αδερφός, ο δικηγόρος και ο κολλητός φίλου του Στέφανου. Τα νέα στοιχεία στην υπόθεση / Αλήθειες με τη Ζήνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μυστηριώδους θανάτου του 44χρονου Στέφανου στην Εύβοια, περίπου 11 μήνες μετά τον εντοπισμό της σορού του στην παραλία Γιαννίτση, στον Δήμο Καρύστου.

Η οικογένεια του άτυχου άνδρα και συγκεκριμένα τα αδέλφια του, εκτιμούν πλέον πως ο θάνατός του δεν οφείλεται σε ατύχημα ή αυτοχειρία, αλλά εγκληματική ενέργεια. Για τον λόγο αυτό, προχώρησαν σε επίσημες νομικές ενέργειες, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης ως ανθρωποκτονία από πρόθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα.

Στις 3 Απριλίου, ο αδελφός του 44χρονου κατέθεσε έγγραφη δήλωση στην Εισαγγελία Χαλκίδας για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά αγνώστων, ενώ όρισε ως τεχνικό σύμβουλο τον ιατροδικαστή Σωτήριο Μπουζιάνη.

Θάνατος 44χρονου στην Εύβοια: Τα στοιχεία που γεννούν ερωτήματα

Ο Στέφανος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τη σύζυγό του, πέντε ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρός, στις 8 Ιουλίου 2025.

Η σορός του βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, να επιπλέει στη θάλασσα, φορώντας μόνο το εσώρουχό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν τα ρούχα του, το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι, τα προσωπικά του έγγραφα, ούτε το κλειδί του οχήματός του. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε κλειδωμένο σε κοντινή απόσταση από την παραλία όπου εντοπίστηκε η σορός.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει θάνατος από πνιγμό.

Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις φέρονται να είναι καθαρές, ενώ μέχρι εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της οικογένειας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Σταύρος Γεωργίου, υποστηρίζει πως η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια να αποκαλυφθεί τι πραγματικά συνέβη στον 44χρονο.

Εύβοια: «Ο Στέφανος δε θα έβαζε τέλος στη ζωή του. Eίχε προβλήματα με τη σύζυγό του»

Ο κολλητός φίλος του 44χρονου, μιλώντας στην εκπομπή, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο Στέφανος δε θα έβαζε τέλος στη ζωή του, σημειώνοντας πως το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προσωπικά και οικονομικά προβλήματα και σχεδίαζε αλλαγές στη ζωή του.

«Το τελευταίο διάστημα είχε κάποια προβλήματα, κάποια οικονομικά προβλήματα με κάποιους φίλους του, με κάποιους τέλος πάντων, με κάποιες δουλειές που είχε ανοίξει, με κάποια αυτοκίνητα απ' ό,τι ξέρω. Και είχε και κάποια προβλήματα στην οικογένεια με τη γυναίκα του. Τσακωνόντουσαν. Τον τελευταίο καιρό είχαν συμβεί πολλά. Σκεφτόταν να χωρίσει και να μετακομίσει στην Αθήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά και τόνισε: « Νομίζω είναι δολοφονία. Δε θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο ο Στέφανος στον εαυτό του».

