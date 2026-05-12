BMW Group: Νέο σύστημα μέτρησης πλαστικών εξαρτημάτων

Καθώς το BMW Group προωθεί συστηματικά την ψηφιοποίηση των παραγωγικών του διαδικασιών, το εργοστάσιο της Λειψίας εισάγει στη μαζική παραγωγή ένα σύστημα μέτρησης βασισμένο στην τεχνολογία terahertz (THz) για πλαστικά εξαρτήματα αμαξώματος. Η νέα τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τη μη καταστροφική μέτρηση του πάχους του στρώματος βαφής, έχει πρόσφατα επεκταθεί σε βιομηχανική κλίμακα, υποστηρίζοντας αυτοματοποιημένους, ακριβείς και επαναλήψιμους ελέγχους ποιότητας απευθείας στη γραμμή παραγωγής.

Στο επίκεντρο της καινοτομίας βρίσκεται το σύστημα μέτρησης terahertz «Irys», το οποίο αναπτύχθηκε από τον τεχνολογικό συνεργάτη das Nano για βιομηχανικούς ελέγχους εντός γραμμής παραγωγής. Το σύστημα επιτρέπει την ανέπαφη, μη καταστροφική μέτρηση πολλαπλών στρωμάτων βαφής και παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αποτελώντας σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες μεθόδους.

Από τον χειροκίνητο έλεγχο στη μέτρηση εντός της γραμμής παραγωγής.

Μέχρι τώρα, οι έλεγχοι πάχους του στρώματος βαφής στα πλαστικά εξωτερικά εξαρτήματα στο εργοστάσιο της Λειψίας πραγματοποιούνταν χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, με τη χρήση νυστεριών και μικροσκοπίου, με αποτέλεσμα την καταστροφή των εξαρτημάτων. Η διαδικασία αυτή όχι μόνο δημιουργούσε περιττή σπατάλη υλικών, αλλά σήμαινε επίσης ότι οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές εντοπίζονταν συχνά μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η τεχνολογία terahertz μεταμορφώνει ριζικά τη διαδικασία: αισθητήρες τοποθετημένοι σε δύο ρομπότ στον υφιστάμενο σταθμό μέτρησης στο τέλος της γραμμής παραγωγής τοποθετούνται αυτόματα και με ακρίβεια ως προς το εξάρτημα, όπου μετρούν το πάχος των επιμέρους στρωμάτων βαφής αναλύοντας τον χρόνο πτήσης των ανακλώμενων κυμάτων terahertz. Οι μετρήσεις διαρκούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα και επιτυγχάνουν ακρίβεια της τάξης του μικρομέτρου.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών βαφής πλαστικών εξαρτημάτων.

Μετά την εισαγωγή του αυτοματοποιημένου ελέγχου επιφανειών το 2024, η τεχνολογία μέτρησης terahertz σηματοδοτεί το επόμενο βήμα προς ένα πλήρως ψηφιακό βαφείο για πλαστικά εξαρτήματα στη Λειψία. Τα δεδομένα μέτρησης και ποιότητας που παράγονται είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, δημιουργώντας τη βάση για προηγμένες αναλύσεις βασισμένες σε δεδομένα. Στο μέλλον, τα δεδομένα αυτά θα αναλύονται με μεθόδους AI, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα αποκλίσεις, να αξιολογούνται τάσεις και να βελτιστοποιούνται συνεχώς οι παράμετροι της διαδικασίας.