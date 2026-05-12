BMW Group: Νέο σύστημα μέτρησης πλαστικών εξαρτημάτων

Στη μαζική παραγωγή με τεχνολογία Terahertz

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 19:21 Ιωάννα Τούνη: Έγινε έξαλλη με γυναίκα που την αποκάλεσε «ψωνάρα» στον δρόμο
12.05.26 , 19:13 Επανεκκίνηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες
12.05.26 , 19:09 Cash or Trash: Η πινακίδα της Στεφανίας... βασάνισε τον Μαυρομάτη!
12.05.26 , 18:57 Οι Metallica έγραψαν ιστορία στην Αθήνα - Ρεκόρ προσέλευσης στο ΟΑΚΑ
12.05.26 , 18:55 Zeekr και Wanda Diamond League: Κοινή δέσμευση για καινοτομίες
12.05.26 , 18:44 ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα με τεχνητή νοημοσύνη
12.05.26 , 18:43 Η Σίλη φέρνει στο Cash or Trash ένα ιδιαίτερο και μοναδικό φωτιστικό!
12.05.26 , 18:32 BMW Group: Νέο σύστημα μέτρησης πλαστικών εξαρτημάτων
12.05.26 , 18:29 «Θα κερδίσει!» – Έλληνες στη Stefanplatz αποθεώνουν τον Akyla!
12.05.26 , 18:25 Market Pass 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή
12.05.26 , 18:19 Eurovision 2026: Ο Akylas κι η ελληνική αποστολή λίγο πριν τον Α' ημιτελικό
12.05.26 , 18:11 Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος - Τα νεότερα για την υγεία του
12.05.26 , 17:43 Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» - Το σημείωμα της 17χρονης
12.05.26 , 17:42 Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
12.05.26 , 17:23 ΕΛ.ΑΣ.: Πάνω από 10 ληστείες είχε διαπράξει η ομάδα της Κάτω Τιθορέας
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» - Το σημείωμα της 17χρονης
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος - Τα νεότερα για την υγεία του
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW Group: Νέο σύστημα μέτρησης πλαστικών εξαρτημάτων
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθώς το BMW Group προωθεί συστηματικά την ψηφιοποίηση των παραγωγικών του διαδικασιών, το εργοστάσιο της Λειψίας εισάγει στη μαζική παραγωγή ένα σύστημα μέτρησης βασισμένο στην τεχνολογία terahertz (THz) για πλαστικά εξαρτήματα αμαξώματος. Η νέα τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τη μη καταστροφική μέτρηση του πάχους του στρώματος βαφής, έχει πρόσφατα επεκταθεί σε βιομηχανική κλίμακα, υποστηρίζοντας αυτοματοποιημένους, ακριβείς και επαναλήψιμους ελέγχους ποιότητας απευθείας στη γραμμή παραγωγής.

Στο επίκεντρο της καινοτομίας βρίσκεται το σύστημα μέτρησης terahertz «Irys», το οποίο αναπτύχθηκε από τον τεχνολογικό συνεργάτη das Nano για βιομηχανικούς ελέγχους εντός γραμμής παραγωγής. Το σύστημα επιτρέπει την ανέπαφη, μη καταστροφική μέτρηση πολλαπλών στρωμάτων βαφής και παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αποτελώντας σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες μεθόδους.

BMW Group: Νέο σύστημα μέτρησης πλαστικών εξαρτημάτων

Από τον χειροκίνητο έλεγχο στη μέτρηση εντός της γραμμής παραγωγής.

Μέχρι τώρα, οι έλεγχοι πάχους του στρώματος βαφής στα πλαστικά εξωτερικά εξαρτήματα στο εργοστάσιο της Λειψίας πραγματοποιούνταν χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, με τη χρήση νυστεριών και μικροσκοπίου, με αποτέλεσμα την καταστροφή των εξαρτημάτων. Η διαδικασία αυτή όχι μόνο δημιουργούσε περιττή σπατάλη υλικών, αλλά σήμαινε επίσης ότι οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές εντοπίζονταν συχνά μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο.

BMW Group: Νέο σύστημα μέτρησης πλαστικών εξαρτημάτων

Η τεχνολογία terahertz μεταμορφώνει ριζικά τη διαδικασία: αισθητήρες τοποθετημένοι σε δύο ρομπότ στον υφιστάμενο σταθμό μέτρησης στο τέλος της γραμμής παραγωγής τοποθετούνται αυτόματα και με ακρίβεια ως προς το εξάρτημα, όπου μετρούν το πάχος των επιμέρους στρωμάτων βαφής αναλύοντας τον χρόνο πτήσης των ανακλώμενων κυμάτων terahertz. Οι μετρήσεις διαρκούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα και επιτυγχάνουν ακρίβεια της τάξης του μικρομέτρου.

BMW Group: Νέο σύστημα μέτρησης πλαστικών εξαρτημάτων

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών βαφής πλαστικών εξαρτημάτων.

Μετά την εισαγωγή του αυτοματοποιημένου ελέγχου επιφανειών το 2024, η τεχνολογία μέτρησης terahertz σηματοδοτεί το επόμενο βήμα προς ένα πλήρως ψηφιακό βαφείο για πλαστικά εξαρτήματα στη Λειψία. Τα δεδομένα μέτρησης και ποιότητας που παράγονται είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, δημιουργώντας τη βάση για προηγμένες αναλύσεις βασισμένες σε δεδομένα. Στο μέλλον, τα δεδομένα αυτά θα αναλύονται με μεθόδους AI, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα αποκλίσεις, να αξιολογούνται τάσεις και να βελτιστοποιούνται συνεχώς οι παράμετροι της διαδικασίας.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top