Όσα είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος, ο οποίος ακρωτηριάστηκε όταν χτυπήθηκε από ταχύπλοο στον Άγιο Δομίνικο στις 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Acun Medya, ο 22χρονος βρίσκεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου τον παρακολουθούν οι γιατροί, με τους ίδιους να εξετάζουν τη μεταφορά του εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ για περαιτέρω θεραπεία.

Την ίδια ώρα, η οικογένειά του ταξιδεύει στον Άγιο Δομίνικο για να είναι στο πλευρό του, ενώ εκεί βρίσκεται και ο παραγωγός του Survivor, Acun Ilıcalı.

Aκολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Acun Medya

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».