Η Wanda Diamond League ανακοίνωσε τη Zeekr Europe, premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας, ως Επίσημο Συνεργάτη Μετακίνησης για τη σεζόν 2026, επεκτείνοντας μία συνεργασία που ξεκίνησε το 2024. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ένας στόλος πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων Zeekr θα υποστηρίξει επτά ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σειράς κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Η Diamond League συγκεντρώνει τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του παγκόσμιου στίβου, σε διοργανώσεις όπου η απόδοση κρίνεται στις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η επιτυχημένη διεξαγωγή αυτών των αγώνων απαιτεί απόλυτη ακρίβεια σε κάθε επίπεδο – από την προετοιμασία και τη μετακίνηση των αθλητών έως τον συντονισμό ομάδων, media και επισήμων καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε meeting. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Zeekr θα ενισχύσει τον επιχειρησιακό πυρήνα της διοργάνωσης, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλών επιδόσεων λύσεις ηλεκτρικής μετακίνησης για αθλητές, media και συνεργάτες σε κάθε πόλη που φιλοξενεί αγώνες.

Η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη κοινή προσήλωση των δύο πλευρών στην απόδοση, όπου η αριστεία βασίζεται στη συνέπεια, τον έλεγχο και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Όπως οι αθλητές ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης απόδοσης στον στίβο, έτσι και το περιβάλλον που τους υποστηρίζει πρέπει να λειτουργεί με την ίδια ακρίβεια.

Οι επτά ευρωπαϊκές διοργανώσεις – σε Ρώμη, Στοκχόλμη, Όσλο, Παρίσι, Μονακό, Λωζάνη και Ζυρίχη – θα υποστηριχθούν από στόλο που περιλαμβάνει τα Zeekr X, Zeekr 7X και το ολοκαίνουργιο 7GT. Τα οχήματα θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ομαλών και άμεσων μετακινήσεων σε ένα απαιτητικό και αυστηρά προγραμματισμένο αγωνιστικό περιβάλλον, επιτρέποντας σε αθλητές και ομάδες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην αγωνιστική τους προσπάθεια.

Η Wanda Diamond League αποτελεί τη σημαντικότερη σειρά μονοήμερων διοργανώσεων στίβου παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας τους κορυφαίους αθλητές σε τέσσερις ηπείρους και 15 πόλεις. Η σεζόν 2026 θα διεξαχθεί από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, με τη Zeekr να υποστηρίζει το ευρωπαϊκό σκέλος του καλενταριού.