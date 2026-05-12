Zeekr και Wanda Diamond League: Κοινή δέσμευση για καινοτομίες

Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 19:21 Ιωάννα Τούνη: Έγινε έξαλλη με γυναίκα που την αποκάλεσε «ψωνάρα» στον δρόμο
12.05.26 , 19:13 Επανεκκίνηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες
12.05.26 , 19:09 Cash or Trash: Η πινακίδα της Στεφανίας... βασάνισε τον Μαυρομάτη!
12.05.26 , 18:57 Οι Metallica έγραψαν ιστορία στην Αθήνα - Ρεκόρ προσέλευσης στο ΟΑΚΑ
12.05.26 , 18:55 Zeekr και Wanda Diamond League: Κοινή δέσμευση για καινοτομίες
12.05.26 , 18:44 ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα με τεχνητή νοημοσύνη
12.05.26 , 18:43 Η Σίλη φέρνει στο Cash or Trash ένα ιδιαίτερο και μοναδικό φωτιστικό!
12.05.26 , 18:32 BMW Group: Νέο σύστημα μέτρησης πλαστικών εξαρτημάτων
12.05.26 , 18:29 «Θα κερδίσει!» – Έλληνες στη Stefanplatz αποθεώνουν τον Akyla!
12.05.26 , 18:25 Market Pass 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή
12.05.26 , 18:19 Eurovision 2026: Ο Akylas κι η ελληνική αποστολή λίγο πριν τον Α' ημιτελικό
12.05.26 , 18:11 Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος - Τα νεότερα για την υγεία του
12.05.26 , 17:43 Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» - Το σημείωμα της 17χρονης
12.05.26 , 17:42 Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
12.05.26 , 17:23 ΕΛ.ΑΣ.: Πάνω από 10 ληστείες είχε διαπράξει η ομάδα της Κάτω Τιθορέας
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» - Το σημείωμα της 17χρονης
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος - Τα νεότερα για την υγεία του
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Zeekr και Wanda Diamond League: Κοινή δέσμευση για καινοτομίες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 

Η Wanda Diamond League ανακοίνωσε τη Zeekr Europe, premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας, ως Επίσημο Συνεργάτη Μετακίνησης για τη σεζόν 2026, επεκτείνοντας μία συνεργασία που ξεκίνησε το 2024. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ένας στόλος πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων Zeekr θα υποστηρίξει επτά ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σειράς κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Zeekr και Wanda Diamond League: Κοινή δέσμευση για καινοτομίες

Η Diamond League συγκεντρώνει τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του παγκόσμιου στίβου, σε διοργανώσεις όπου η απόδοση κρίνεται στις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η επιτυχημένη διεξαγωγή αυτών των αγώνων απαιτεί απόλυτη ακρίβεια σε κάθε επίπεδο – από την προετοιμασία και τη μετακίνηση των αθλητών έως τον συντονισμό ομάδων, media και επισήμων καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε meeting. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Zeekr θα ενισχύσει τον επιχειρησιακό πυρήνα της διοργάνωσης, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλών επιδόσεων λύσεις ηλεκτρικής μετακίνησης για αθλητές, media και συνεργάτες σε κάθε πόλη που φιλοξενεί αγώνες.

Η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη κοινή προσήλωση των δύο πλευρών στην απόδοση, όπου η αριστεία βασίζεται στη συνέπεια, τον έλεγχο και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Όπως οι αθλητές ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης απόδοσης στον στίβο, έτσι και το περιβάλλον που τους υποστηρίζει πρέπει να λειτουργεί με την ίδια ακρίβεια.

Zeekr και Wanda Diamond League: Κοινή δέσμευση για καινοτομίες

Οι επτά ευρωπαϊκές διοργανώσεις – σε Ρώμη, Στοκχόλμη, Όσλο, Παρίσι, Μονακό, Λωζάνη και Ζυρίχη – θα υποστηριχθούν από στόλο που περιλαμβάνει τα Zeekr X, Zeekr 7X και το ολοκαίνουργιο 7GT. Τα οχήματα θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ομαλών και άμεσων μετακινήσεων σε ένα απαιτητικό και αυστηρά προγραμματισμένο αγωνιστικό περιβάλλον, επιτρέποντας σε αθλητές και ομάδες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην αγωνιστική τους προσπάθεια.

Η Wanda Diamond League αποτελεί τη σημαντικότερη σειρά μονοήμερων διοργανώσεων στίβου παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας τους κορυφαίους αθλητές σε τέσσερις ηπείρους και 15 πόλεις. Η σεζόν 2026 θα διεξαχθεί από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, με τη Zeekr να υποστηρίζει το ευρωπαϊκό σκέλος του καλενταριού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ZEEKR
 |
WANDA DIAMOND LEAGUE
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top