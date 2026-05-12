Cash or Trash: Η πινακίδα της Στεφανίας... βασάνισε τον Μαυρομάτη!

Ποιος buyer τη διεκδίκησε σθεναρά;

  • Η Στεφανία, δασκάλα χορού από τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε στο Cash or Trash μια φωτεινή επιγραφή που της είχε χαρίσει η μητέρα της.
  • Η επιγραφή αναγράφει "Antiques and Collectables" και χρονολογείται στις δεκαετίες του '70 ή '80.
  • Ο εκτιμητής εκτίμησε την αξία της στα 180 ευρώ, ενώ η Στεφανία ήλπιζε σε 700-800 ευρώ.
  • Ο Θανάσης Μαυρομάτης προσέφερε 300 ευρώ, αλλά η Στεφανία αρνήθηκε, ζητώντας 900 ευρώ.
  • Η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε και η Στεφανία δήλωσε ότι θα επιστρέψει στο μέλλον.

Η δασκάλα χορού και χορογράφος Στεφανία με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη που πλέον ζει στην Αθήνα, επισκέφθηκε το Cash or Trash φέρνοντας μαζί της ένα αντικείμενο που... φωτίζει όλο τον κόσμο. Παρόλο που οι σπουδές της αφορούσαν τη Φαρμακευτική, την κέρδισε η τέχνη του χορού, και το αντικείμενο που παρουσίασε ήταν μια φωτεινή επιγραφή που της είχε χαρίσει η μητέρα της όταν ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία.

Πρόκειται για μια επιγραφή που αναγράφει «Antiques and Collectables», την οποία η μητέρα της έφερε από τη Γερμανία, αν και η προέλευσή της είναι βρετανική.

Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λουδός, παρατήρησε ότι η γραφή της λέξης «Collectables» με το γράμμα «a» υποδηλώνει την αγγλική προέλευση, σε αντίθεση με την αμερικανική εκδοχή. Ωστόσο, η χρονολόγηση του αντικειμένου τοποθετήθηκε στις δεκαετίες του ’70 ή του ’80 και όχι του ’60, λόγω της χρήσης plexiglass και του τρόπου κατασκευής του. Παρά την αισθητική του αξία, ο εκτιμητής επισήμανε πως ορισμένες πρόσφατες επεμβάσεις στο χρώμα κι η απλή του κατασκευή περιόρισαν την αξία του στα 180 ευρώ, ποσό που απείχε πολύ από τις προσδοκίες της Στεφανίας, η οποία ήλπιζε σε μια τιμή γύρω στα 700 με 800 ευρώ

Στην αίθουσα των αγοραστών, η παρουσία της Στεφανίας και το αντικείμενό της προκάλεσαν θετικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στον Θανάση Μαυρομάτη, ο οποίος θεώρησε ότι η επιγραφή ταιριάζει απόλυτα στο δικό του κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, οι αγοραστές σχολίασαν την κατάσταση της επιγραφής, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει συντηρήσεις, ενώ υπήρξε και μια μικρή διαφωνία σχετικά με την ορθογραφία των λέξεων στην πινακίδα.

Οι προσφορές ξεκίνησαν από τα 100 ευρώ κι ανέβηκαν σταδιακά, με τους αγοραστές να προσπαθούν να ανεβάσουν την τιμή προς όφελος της Στεφανίας.

Τελικά, η υψηλότερη προσφορά έφτασε τα 300 ευρώ από τον Θανάση Μαυρομάτη, ο οποίος ήθελε να την πάρει μαζί του στη Θεσσαλονίκη. Η Στεφανία, ωστόσο, παρέμεινε σταθερή στις υψηλές της απαιτήσεις, ζητώντας ένα ποσό κοντά στα 900 ευρώ, θεωρώντας την αρχική εκτίμηση και τις προσφορές πολύ χαμηλές. Καθώς η απόσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ήταν αγεφύρωτη, η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε, με τη Στεφανία να αποχωρεί κρατώντας την επιγραφή της, αλλά δηλώνοντας με χιούμορ ότι η εμπειρία ήταν θετική και πως θα επέστρεφε στο μέλλον.

