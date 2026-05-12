Ιωάννα Τούνη: Έγινε έξαλλη με γυναίκα που την αποκάλεσε «ψωνάρα» στον δρόμο

«Εν τω μεταξύ έχουν να με προσφωνήσουν “ψωνάρα” από το δημοτικό»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη έγινε έξαλλη όταν μια γυναίκα την αποκάλεσε "ψωνάρα" στον δρόμο.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν η γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει τον γιο της, Πάρη, χωρίς τη συναίνεσή του.
  • Η Τούνη τόνισε ότι τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να αλληλεπιδρούν με αγνώστους και ότι η προστασία τους είναι σημαντική.
  • Επισήμανε την ανάγκη σεβασμού στα προσωπικά όρια των παιδιών και τη σημασία της συναίνεσης.
  • Η influencer κάλεσε τους γονείς να διδάσκουν στα παιδιά τους την αξία του σεβασμού και των προσωπικών ορίων.

H Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες ένα περιστατικό που συνέβη την Τρίτη 12/5 και την έκανε πραγματικά έξαλλη, καθώς μία γυναίκα στον δρόμο την αποκάλεσε «ψωνάρα».

Ιωάννα Τούνη: «Σήκωσε» πανάκριβους οίκους σε εμπορικό της Βαρκελώνη

Η γνωστή influencer ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok και ανέφερε ότι μία γυναίκα στον δρόμο πήγε να χαϊδέψει τον γιο της, Πάρη στο πρόσωπο, ενώ εκείνος δεν ήθελε. Η Ιωάννα Τούνη τής ανέφερε ότι δεν αρέσει στο παιδάκι να το πιάνουν και τότε εκείνη η γυναίκα την αποκάλεσε «ψωνάρα».

«Σήμερα είμαι έξαλλη. Έχω storytime. Πηγαίνω σχολείο τον Παρούλη το πρωί και στον δρόμο πηγαίνει ο Πάρης μπροστά με το πατίνι, εγώ από πίσω τρέξιμο, τα κλασικά. Στα πέντε μέτρα μπροστά σταματάει μία κυρία τον Παρούλη, τον χαιρετάει, “γειά σου Παρούλη, τι κάνεις; Πού είναι η μαμά σου”, βλέπει εμένα, της γνέφω και βάζει το χέρι της και πάει να τον χαϊδέψει. Τραβιέται, εννοείται, ο Πάρης προς τα πίσω, δε θέλει να τον χαϊδέψει. Στο πρόσωπο κιόλας. Συνεχίζει να του μιλάει, ο Πάρης δεν της δίνει σημασία και φτάνω κι εγώ δίπλα της σε εκείνη τη φάση, της λέω “γειά σας”. Μου λέει “Καλέ δεν μου μιλάει, γιατί δεν μου μιλάει;”. Της λέω “δεν σας μιλάει γιατί δεν σας ξέρει και σίγουρα δεν του αρέσει να τον πιάνουν στο πρόσωπο”. Προχωράει ο Πάρης μπροστά με το πατίνι, γνέφω κι εγώ, προχωράω να κυνηγήσω τον Πάρη με το πατίνι και γυρνάει η κυρία, με κοιτάει, βάζει τα δύο χέρια στο πρόσωπο και φωνάζει “ψωνάρα” στον δρόμο. Και αναρωτιέμαι τι κάνει», περιέγραψε η Ιωάννα Τούνη για το περιστατικό που την εκνεύρισε.

«Πραγματικά τώρα, κάθομαι και σκέφτομαι. Κάπου μπερδεύεται πολύς κόσμος. Το ότι μπορεί να ξέρεις εμένα από τα social και να ξέρεις ποιο είναι το παιδί μου, δεν σου δίνει το δικαίωμα να τον πιάνεις για αρχή. Είναι άνθρωπος, δεν είναι κουτάβι. Δεν σου δίνει κανείς το δικαίωμα να πιάσεις έναν άγνωστο άνθρωπο στον δρόμο και να του τσιμπήσεις τα μάγουλα και να το χαϊδέψεις. Πόσω μάλλον δεν σου δίνει το δικαίωμα να μιλήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μαμά του, που πραγματικά εκείνη τη στιγμή απλά προστατεύει το παιδί της και παράλληλα ενημερώνει το παιδί της – γιατί το παιδί ακούει, δεν είναι χαζό – “δεν είσαι υποχρεωμένος Παρούλη μου ούτε να μιλάς σε αγνώστους στον δρόμο, ούτε να τους επιτρέπεις να σε τσιμπάνε, να σε χαϊδεύουν ή οτιδήποτε άλλο”. Και πολύ ορθά πράττει το παιδί. Με τους φίλους θα είναι αλλιώς, με τους συγγενείς θα είναι αλλιώς, με τους αγνώστους θα είναι αλλιώς και αυτό είναι το υγιές και το σωστό. Τώρα αν αυτό κάνει εμένα ψωνάρα και τον Πάρη αντικοινωνικό, δεν ξέρω. Κάπως είναι πολύ μπερδεμένο όλο. Κάτι πάει λάθος», είπε ακόμα.

Εντωμεταξύ έχουν να με προσφωνήσουν «ψωνάρα» από το δημοτικό😅🤣❤️ Πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνω ότι πολλές συμπεθέρες με παρακολουθείτε χρόνια και νιώθετε μεγαλύτερη οικειότητα & μπορεί όντως η συγκεκριμένη κυρία να χάρηκε που με είδε στον δρόμο με τον Πάρη. Ωστόσο θεωρώ προσωπικά πως ακριβώς όπως θα ρωτήσεις έναν ενηλικά «μπορώ να σε αγκαλιάσω» ή «μπορούμε να πάρουμε βιντεοκλήση την φίλη μου να πεις γεια» ή οτιδήποτε… έτσι ακριβώς πρέπει να ρωτήσεις και έναν μικρό άνθρωπο «μπορώ να σου χαϊδέψω το μάγουλο» ή οτιδήποτε σχετικό! Η συναίνεση είναι κάτι σημαντικό για εμένα… και τα παιδιά δεν είναι κουρδισμένες μαριονέτες! Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τα παιδιά μας και τα συναισθήματα τους και να τα προστατεύουμε πάση θυσία 🫶🏼✨ Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου δεν έχει ηλικία. Και τα προσωπικά όρια είναι κάτι που πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά από μικρά!Ακούω γνώμη συμπεθέρες🧐

«Εν τω μεταξύ έχουν να με προσφωνήσουν “ψωνάρα” από το δημοτικό. Πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνω ότι πολλές συμπεθέρες με παρακολουθείτε χρόνια και νιώθετε μεγαλύτερη οικειότητα και μπορεί όντως η συγκεκριμένη κυρία να χάρηκε που με είδε στον δρόμο με τον Πάρη. Ωστόσο θεωρώ προσωπικά πως ακριβώς όπως θα ρωτήσεις έναν ενήλικά “μπορώ να σε αγκαλιάσω” ή “μπορούμε να πάρουμε βιντεοκλήση την φίλη μου να πεις γεια” ή οτιδήποτε… Έτσι ακριβώς πρέπει να ρωτήσεις και έναν μικρό άνθρωπο “μπορώ να σου χαϊδέψω το μάγουλο” ή οτιδήποτε σχετικό!

Η συναίνεση είναι κάτι σημαντικό για εμένα και τα παιδιά δεν είναι κουρδισμένες μαριονέτες! Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τα παιδιά μας και τα συναισθήματα τους και να τα προστατεύουμε πάση θυσία. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου δεν έχει ηλικία. Και τα προσωπικά όρια είναι κάτι που πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά από μικρά! Ακούω γνώμη συμπεθέρες», έγραψε στην ίδια ανάρτηση. 

