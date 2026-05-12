Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» - Το σημείωμα της 17χρονης

Τι αναφέρει για τις Πανελλήνιες και την κατάθλιψη

Τι έγραφε η 17χρονη στο σημείωμα που άφησε / Βίντεο Mega

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο 17χρονες έκαναν πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να είναι διασωληνωμένη.
  • Βρέθηκε σημείωμα από τη μία κοπέλα, που ανέφερε τριετή κατάθλιψη και απαισιοδοξία για το μέλλον και τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
  • Το σημείωμα δεν αναφέρει τη δεύτερη κοπέλα, προκαλώντας ερωτήματα για την απόφαση της να συμμετάσχει στην πτώση.
  • Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και αν η πόρτα της ταράτσας κλείδωσε από τις ίδιες τις κοπέλες.
  • Οι οικογένειες των κοριτσιών λαμβάνουν ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση με τις δύο 17χρονες που έκαναν «βουτιά» θανάτου από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το ιδιόχειρο σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο της μίας μαθήτριας φέρνει νέα στοιχεία στην υπόθεση και γεννά ερωτήματα, αλλά και προβληματισμό.

«Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»: Άφησαν σημείωμα οι 17χρονες πριν την πτώση

Στο χειρόγραφο σημείωμα μίας σελίδας με παραλήπτες τους γονείς της, εξηγούσε τους λόγους που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της. Αναφέρει ότι αντιμετώπιζε εδώ και τρία χρόνια κατάθλιψη, ενώ εκφράζει έντονη απαισιοδοξία για τη ζωή, το μέλλον και τις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Live News

Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα

«Μαμά και μπαμπά,  

Τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. 

Φέτος είναι η χρόνια που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δε θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δε θα πάω καλά. Και έτσι θα καταλήξω με μία δουλειά που δε θα μου δίνει λεφτά.  

Πλέον δε με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικά. 

Μαμά και μπαμπά δε θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα». 

Το σημείωμα φαίνεται πως ανήκε στην κοπέλα που δε διέμενε στην πολυκατοικία, ενώ αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση είναι ότι στο σημείωμα δεν υπάρχει καμία αναφορά στη δεύτερη 17χρονη, ούτε προκύπτει ότι η πράξη είχε σχεδιαστεί από κοινού. 

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον τι οδήγησε και τη φίλη της να ακολουθήσει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί δεύτερο σημείωμα ή κάποιο άλλο στοιχείο που να εξηγεί τη συμμετοχή της. 

Πτώση 17χρονων στην Ηλιούπολη

Το σημείο της πτώσης των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη / Φωτογραφίες Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Αυτοκτονία 17χρονης Ηλιούπολη

Ηλιούπολη: Σε κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη 17χρονη 

Από την πτώση η μία έφηβη έχασε τη ζωή της και η δεύτερη βρίσκεται διασωληνωμένη σε ΜΕΘ στο Ασκληπιείο της Βούλας δίνοντας μάχη για τη ζωή της. 

Ακολουθεί το ιατρικό ανακοινωθέν:  

«Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. 

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ. Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια». 

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο μαθήτριες 

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00 σε εξαώροφη πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200 στην Ηλιούπολη.  

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα από τα δύο κορίτσια διέμενε στο κτίριο, ενώ η φίλη της έφτασε εκεί λίγο πριν οι δύο ανήλικες ανέβουν μαζί στην ταράτσα. 

Γειτόνισσα της πολυκατοικίας αποκάλυψε πως λίγο πριν από το περιστατικό τα δύο κορίτσια είχαν ζητήσει από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. 

Κατά την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η πόρτα που οδηγούσε στην ταράτσα ήταν κλειδωμένη, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να την κλείδωσαν οι ίδιες πριν από την πτώση. 

Το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. 

