Δείτε όσα είπε η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά άνοιξε το σπίτι της στη Φιλοθέη τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με αφορμή τα 12α γενέθλια του μικρότερου γιου της, Δημήτρη.

Η παρουσιάστρια του Mega και οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής Buongiorno μοιράστηκε στιγμές από τη γιορτή που έγινε στο σπίτι, σε μια ατμόσφαιρα με μπλε μπαλόνια και τούρτα γενεθλίων.

Οικογενειακή γιορτή στη Φιλοθέη

Η Σκορδά είχε προηγουμένως γιορτάσει και τα γενέθλια του μεγαλύτερου γιου της, Γιάννη, στα τέλη Απριλίου, όταν εκείνος έγινε 15 ετών. Τότε, η οικογένεια είχε βρεθεί σε γνωστό κρεατοφαγικό στέκι στο κέντρο της Αθήνας, όπου η παρουσιάστρια φωτογράφισε τον γιο της τη στιγμή που έσβηνε το κερί πάνω σε γλυκό.

Οι αναρτήσεις της Φαίης Σκορδά για τα γενέθλια του Δημήτρη της /Φωτογραφίες Instagram

Φαίη Σκορδά: Η πρόσφατη δημόσια εμφάνιση

Πρόσφατα, η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, έκαναν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση έπειτα από περίπου πέντε χρόνια σχέσης. Οι δυο τους βρέθηκαν στην επετειακή εκδήλωση 30 Χρόνια Ευχαριστώ, που ήταν αφιερωμένη στα παιδιά ευχής, τις οικογένειές τους, τους εθελοντές, δωρητές και υποστηρικτές της Make-A-Wish Ελλάδος.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να παραμένει ιδιαίτερα διακριτικός απέναντι στη δημοσιότητα και τα media, αποφεύγοντας τις κοσμικές εμφανίσεις και την έκθεση.

Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Φαίη Σκορδά: Σχέδια για τον γάμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό της με τον Γιώργο Λιάγκα, η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης σχεδιάζουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο.

Ο γάμος του ζευγαριού αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα σε στενό κύκλο, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία. Μετά την τελετή, το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσει το ευχάριστο γεγονός μαζί με τους φίλους του.