Σκορδά - Αθανασιάδης: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση λίγο πριν τον γάμο τους

Η Φαίη Σκορδά κι ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους, μετά από περίπου πέντε χρόνια σχέσης.

Η παρουσιάστρια του Mega κι ο αρχιτέκτονας βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου στην επετειακή εκδήλωση 30 Χρόνια Ευχαριστώ, αφιερωμένη στα παιδιά ευχής, τις οικογένειές τους, τους εθελοντές, δωρητές και υποστηρικτές, που με τη συμμετοχή τους έχουν στηρίξει το έργο της Make-A-Wish Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο γιατί ήταν μια σπάνια κοινή έξοδος, αλλά και γιατί έστειλε ένα πιο ουσιαστικό μήνυμα στήριξης σε μια δράση με κοινωνικό αντίκτυπο. Η Φαίη φορούσε εντυπωσιακό maxi φόρεμα σε παστέλ αποχρώσεις, με λεπτομέρειες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πάνω με αφέλειες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά μια ιδιαίτερα διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα και τα media, αποφεύγοντας τις κοσμικές εμφανίσεις και την έκθεση. Ωστόσο, αυτή τη φορά έκανε μια ξεχωριστή εξαίρεση, συνοδεύοντας τη Φαίη Σκορδά σε μια τόσο σημαντική και συμβολική εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στήριξή του τόσο στη σύντροφό του όσο και σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Θυμίζουμε ότι η γνωριμία τους έγινε το 2021 μέσω κοινών γνωστών, ενώ σημαντικό ρόλο στη σύνδεσή τους έπαιξε η κοινή τους αγάπη για την Ιταλία, όπου και οι δύο έχουν σπουδάσει και ζήσει για ένα διάστημα. κάτι που τους έφερε πιο κοντά από την αρχή.