Σε ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν από το αυτόφωρο Αιγίου, ο 56χρονο φυγάς από την Αυστραλία, η σύντροφός του και ο πατέρας του.

Η δίκη στο αυτόφωρο αφορούσε το αδίκημα της οπλοκατοχής, της ψευδούς δήλωσης και της υπόθαλψης εγκληματία. Στο εδώλιο ήταν ο 56χρονος, η σύντροφός του και ο πατέρας του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το δικατήριο επέβαλε στον 56χρονο ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών, στον πατέρα του 4 ετών με κατ οίκον έκτιση και στην σύντροφό του, 2 ετών και 6 μηνών.

Ο 56χρονος άνδρας που κατηγορείται για φόνο στην Αυστραλία το 1999 θα οδηγηθεί στις φυλακές Aγίου Στεφάνου μέχρι να συγκροτηθεί το συμβούλιο Εφετών που θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι.

Στο δικαστήριο ο άνδρας που ζούσε στην Ελλάδα για 27 χρόνια όντας φυγάς και με το όνομα Αντώνης Τζίμας δήλωσε ότι κυκλοφορούσε με αυτό το όνομα επειδή φοβόταν για τη ζωή του.

Ακόμα, είπε ότι έφυγε από την Αυστραλία γιατί προσπάθησε να ξεσκεπάσει κύκλωμα μαφίας που δρούσε στη χώρα και ευθύνεται για τον θάνατο του αδελφού του.

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