Αίγιο: Οι ποινές στον 56χρονο φυγά, τη σύντροφο και τον πατέρα του

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Το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 56χρονος φυγάς από την Αυστραλία, η σύντροφός του και ο πατέρας του καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για οπλοκατοχή, ψευδή δήλωση και υπόθαλψη εγκληματία.
  • Η ποινή του 56χρονου είναι 2 έτη και 9 μήνες, του πατέρα του 4 χρόνια με κατ' οίκον έκτιση και της συντρόφου του 2 έτη και 6 μήνες.
  • Ο 56χρονος, που κατηγορείται για φόνο στην Αυστραλία το 1999, θα παραμείνει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέχρι την απόφαση του συμβουλίου Εφετών.
  • Δηλώνει ότι ζούσε με το όνομα Αντώνης Τζίμας λόγω φόβων για τη ζωή του και ότι έφυγε από την Αυστραλία για να ξεσκεπάσει κύκλωμα μαφίας.

Σε ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν από το αυτόφωρο Αιγίου, ο 56χρονο φυγάς από την Αυστραλία, η σύντροφός του και ο πατέρας του.  

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Η δίκη στο αυτόφωρο αφορούσε το αδίκημα της οπλοκατοχής, της ψευδούς δήλωσης και της υπόθαλψης εγκληματία. Στο εδώλιο ήταν ο 56χρονος, η σύντροφός του και ο πατέρας του.   

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το δικατήριο επέβαλε στον 56χρονο ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών, στον πατέρα του 4 ετών με κατ οίκον έκτιση και στην σύντροφό του, 2 ετών και 6 μηνών. 

Αίγιο: Οι ποινές στον 56χρονο φυγά, τη σύντροφο και τον πατέρα του

 Ο 56χρονος άνδρας που κατηγορείται για φόνο στην Αυστραλία το 1999 θα οδηγηθεί στις φυλακές Aγίου Στεφάνου μέχρι να συγκροτηθεί το συμβούλιο Εφετών που θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι.   

Στο δικαστήριο ο άνδρας που ζούσε στην Ελλάδα για 27 χρόνια όντας φυγάς και με το όνομα Αντώνης Τζίμας δήλωσε ότι κυκλοφορούσε με αυτό το όνομα επειδή φοβόταν για τη ζωή του.  

Ακόμα, είπε ότι έφυγε από την Αυστραλία γιατί προσπάθησε να ξεσκεπάσει κύκλωμα μαφίας που δρούσε στη χώρα και ευθύνεται για τον θάνατο του αδελφού του. 

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