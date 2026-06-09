Μια σειρά από τραγικά γεγονότα, ανάμεσά τους και ο θάνατος του αδελφού του το 1998, στιγμάτισαν την οικογένεια του 55χρονου ομογενή, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο μετά από αναζήτηση των αρχών επί 27 χρόνια. Η μητέρα του περιέγραψε τα γεγονότα αυτά, αποκαλύπτοντας πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας, ακόμα και εναντίον της.

Όπως είπε στο Mega, ο καταζητούμενος γιος της είχε γίνει τουλάχιστον τρεις φορές στόχος επίδοξων δολοφόνων, ενώ και η ίδια είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση στο παρελθόν.

O 55χρονος ομογενής που συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια αναζητήσεων από την Ιντερπόλ - Eurokinissi

Σύλληψη ομογενή: «Ο Γιαννόπουλος ήταν κακοποιός»

Σύμφωνα με την ίδια, ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλους, για τη δολοφονία του οποίου κατηγορείται ο γιος της, ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε στοχοποιήσει την οικογένειά της. Μάλιστα υποστήριξε ότι ο γιος της ήταν σε άμυνα, όταν σκότωσε τον Γιαννόπουλο.

Κομβικό γεγονός η ίδια αναφέρει τη δολοφονία του άλλου της γιου, την οποία χαρακτήρισε ως μια βίαιη και αδικαιολόγητη επίθεση μέσα σε ένα καζίνο, απορρίπτοντας τις επίσημες εκδοχές για τον θάνατό του και επιμένοντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για εγκληματική ενέργεια.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αυστραλία το 1999

«Μάθαμε ότι ήταν ένας κακοποιός σε εγκληματική οργάνωση και τον είχαν πληρώσει να μου σκοτώσει το παιδί για να σταματήσει να πολεμάει για τη δικαιοσύνη για τον Παναγιώτη μου, τον αδερφό του. Αυτό το βράδυ ήταν πολύ τυχερός. Είχε Άγιο. O Γιαννόπουλος τον έβαλε μέσα στην κουζίνα, που έγραφαν ότι ήταν ένας γίγαντας και τον έβαλε. Χωρισμένος, πόσες φορές είχε μπει στις φυλακές. Ο κουμπάρος μου έμενε απέναντι από το σπίτι και μας είπε ότι αυτός έμπαινε και έβγαινε στις φυλακές» είπε η μητέρα του 55χρονου.

Αναφερόμενη μάλιστα στον θάνατο του άλλου της γιου το 1998 είπε:

«Ο γιος μου είχε δουλέψει λίγο καιρό σεκιούριτι. Είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, λογιστικές επιχειρήσεις. Λυπάμαι και αυτή τη μάνα που έχασε το γιο της, αλλά ο Γιαννόπουλος ήταν ένα κακοποιό στοιχείο. Όσες φορές ήμουν στο κοιμητήριο, πέρασαν άνθρωποι και μου είπανε "Το παιδί σου ήταν τυχερό αυτό το βράδυ, ήθελε να τον σκοτώσει". Μου σκότωσαν το παιδί στο καζίνο, χωρίς λόγο μέσα σε κάμερες και μας είπαν ότι πέθανε μόνο του. Τον έπνιξαν με ένα καλώδιο και τον χτύπησαν κλωτσιές στο κεφάλι με σίδερα. Αυτό έγινε το 1998. Ήταν 23 ετών, ήταν φοιτητής, είχε κοπέλα, αρραβωνιαστικιά, να παντρευτεί».

Η στιγμή της σύλληψης του Έλληνα ομογενή

Περιγράφοντας τη στιγμή της σύλληψης του γιου της στο Αίγιο, η ηλικιωμένη γυναίκα είπε πως σοκαρίστηκε όταν τον είδε με χειροπέδες, όμως εκείνος προσπάθησε να την καθησυχάσει.

«Τώρα ήρθα στην Ελλάδα, γιατί εγώ έχω το μνήμα του παιδιού μου εκεί και έχω προβλήματα υγείας, έχω το σπίτι μου. Ο γιος μου, δεν ξέρω τι έγινε, χθες ήρθε εδώ και του είχανε χειροπέδες και έπαθα σοκ. Λέω "Τι έπαθες; Τι έγινε;" "Πού είναι ο μπαμπάς;" μου λέει. "Είναι μια διαδικασία, θα τακτοποιηθεί, ηρέμησε". Έζησα τρεις απόπειρες δολοφονίας του γιου μου μετά τον θάνατο του Παναγιώτη μου. Και εμένα ήρθαν να με σκοτώσουν. Πάλεψα στα δικαστήρια» είπε.

Η μητέρα του 55χρονου κατήγγειλε πως ο Γιαννόπουλος ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ήθελε να σκοτώσει τον γιο της - Eurokinissi

Από την άλλη ο δικηγόρος του 55χρονου είπε πως ο εντολέας του θέλει να δικαστεί στην Ελλάδα και ότι αρνείται ότι σκότωσε τον Γιώργο Γιαννόπουλο.

«Ο ίδιος ισχυρίζεται, χωρίς να έχω κάποιο έγγραφο στα χέρια μου ότι είναι Έλληνας υπήκοος και θέλει να δικαστεί από την Ελλάδα για οποιαδήποτε πράξη αυτή του αποδίδεται. Δεν γνωρίζω με τι διαβατήριο ήρθε στην Ελλάδα. Τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ περιορισμένα. Η Αυστραλία έχει προθεσμία 45 ημερών να στείλει ολόκληρο το φάκελο της δικογραφίας. Έχει γεννηθεί στην Αυστραλία σύμφωνα με τα έγγραφα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε κατά την συνομιλία μας και ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, πως έχει μεγαλώσει και στην Ελλάδα και ότι μετά είχε επιστρέψει στην Αυστραλία. Ο ίδιος, αρνείται ότι έχει τελέσει την ανθρωποκτονία. Μου είπε ότι "δεν το έχω κάνει". Αυτή την στιγμή δεν θα αποφασιστεί αν έχει τελέσει την ανθρωποκτονία αν πρέπει να εκδοθεί προκειμένου να εκδοθεί στην Αυστραλία», είπε στο Mega μεταξύ άλλων ο κ. Νίκος Αποστολόπουλος.

Σύλληψη Έλληνα ομογενή: Ανησυχία για τη σύντροφό του

Τέλος, συγγενής της 46χρονης συντρόφου του ανέφερε ότι η οικογένεια της ανησυχεί έντονα για την κατάστασή της, περιγράφοντας μια σχέση που, όπως λέει, έχει εξελιχθεί σε βαθύ προσωπικό δέσιμο, παρά τις εκκρεμότητες και τις δικαστικές εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο 55χρονος αρνείται ότι σκότωσε τον ομογενή στην Αυστραλία και θέλει να δικαστεί στην Ελλάδα - Eurokinissi

«Είναι από Αυστραλία και καμιά φορά αυτά που λέει... Πώς είναι οι αλλοδαποί; Τη θεωρεί γυναίκα του. Αλλά, δεν έχει χαρτιά. Δεν έχει τίποτα. Κατ΄ αρχάς, πού είναι η αδερφή μου; Τι γίνεται Παναγία μου! Έφυγε δύο μέρες για να δει τι γίνεται που ήταν άρρωστος ο πατέρας του. Και τώρα... Ακούω αυτό. Αύριο, κανονικά θα έπρεπε να είναι στη δουλειά της. Και τώρα ακούω ότι είναι σε δικαστήρια, θα τρελαθώ. Το αυτοκίνητο είναι δικό της. Όταν αρρώστησε ο Αντώνης, που ήταν με τον καρκίνο και πέθαινε, και επειδή του συμπαραστάθηκε, της είπε: "Θα σου γράψω το σπίτι γιατί εσύ είσαι η μάνα μου, η γυναίκα μου, η αδερφή μου, η ερωμένη μου". Είχαν γνωριστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες», είπε.