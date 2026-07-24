Σύρος: Μυστήριο με δολοφονία της διασώστριας - Συνελήφθη και η 31χρονη

Αρχικά είχε αφεθεί ελεύθερη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.07.26 , 17:05 Γιώτα Βοζίκη: «Κοιμήθηκα στο τιμόνι – Ήμουν τέσσερις μήνες σε καροτσάκι»
24.07.26 , 17:04 ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δίκη ο «Φραπές» για «το δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική
24.07.26 , 17:00 Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
24.07.26 , 16:52 DS PERFORMANCE Line: Για... λίγους - Δείτε εκδόσεις και τιμές
24.07.26 , 16:49 Σύρος: Μυστήριο με δολοφονία της διασώστριας - Συνελήφθη και η 31χρονη
24.07.26 , 16:33 Η AI ξέφυγε από τον έλεγχο: Μοντέλο του ChatGPT έκανε μόνο του επίθεση
24.07.26 , 16:02 Χαλκιδική: Κοριτσάκι παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ
24.07.26 , 16:00 Έχεις κι εσύ το σύνδρομο της μεγαλύτερης κόρης; Ταυτίσου ελεύθερα...
24.07.26 , 15:42 Αντωνοπούλου - Κώτσης: Το συγκινητικό βίντεο από τη γέννηση του γιου τους
24.07.26 , 15:33 Κομισιόν κατά ΤikTok: «Δεν προστατεύετε τους ανήλικους χρήστες»
24.07.26 , 14:58 Κεφαλογιάννη για Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: «Τρία χρόνια μετά, μας λείπει»
24.07.26 , 14:35 Voucher παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών- Αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ έως 5/8
24.07.26 , 14:25 Ο Θέμης Παναγιωτίδης τραγουδάει πως είναι «Καλά»
24.07.26 , 14:18 'Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο τραγουδιστής Τζων Τίκης
24.07.26 , 14:00 Θέλεις και εσύ καλλίγραμμα πόδια; Δες πώς μπορείς να τα αποκτήσεις
Καλοκαίρι στο βουνό: 4+1 προορισμοί για διακοπές σε ορεινούς προορισμούς
Σύρος: Μυστήριο με δολοφονία της διασώστριας - Συνελήφθη και η 31χρονη
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ρομαντική απόδραση στη Μύκονο
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: «Βροχή» τα μηνύματα από το 112
Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα το πάρουν έως 31 Αυγούστου
Σύρος: Με μαχαίρι και καλυμμένα χαρακτηριστικά πήγε στο σπίτι η 42χρονη
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Κηδεία Μαίρης Λίντα: Συγκινημένη η κόρη της στο τελευταίο «αντίο»
Η AI ξέφυγε από τον έλεγχο: Μοντέλο του ChatGPT έκανε μόνο του επίθεση
Αντωνοπούλου - Κώτσης: Το συγκινητικό βίντεο από τη γέννηση του γιου τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 24.07.26, 16:29
Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 47χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από αιματηρό επεισόδιο σε σπίτι.
  • Συνελήφθη η 31χρονη σύντροφος του 41χρονου, που είχε ήδη συλληφθεί για τη δολοφονία, με κατηγορίες για συνέργεια.
  • Οι αρχές ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής σαφή στοιχεία για προσωπικές διαφορές.
  • Δύο μαχαίρια βρέθηκαν στο σημείο και έχουν σταλεί για εξέταση, ενώ η έρευνα δυσκολεύεται λόγω έλλειψης βιντεοληπτικού υλικού.
  • Η 47χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και είχε έντονη κοινωνική δράση.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο η δολοφονία της 47χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο σε σπίτι στην Άνω Σύρο. Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές τι οδήγησε στον διαπληκτισμό του ζευγαριού με το θύμα. 

Σύρος: Με μαχαίρι και καλυμμένα χαρακτηριστικά πήγε στο σπίτι η 42χρονη

Στη σύλληψη της 31χρονης συντρόφου του 41χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της άτυχης διασώστριας προχώρησαν οι αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής. Η νεαρή γυναίκα είχε αφεθεί ελεύθερη νωρίτερα, ωστόσο, οι αρχές τη συνέλαβαν μετά από εντολή του εισαγγελέα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία μαζί με τον σύντροφό της. 

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι και, κυρίως, ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

Τα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν στο σημείο έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος τα χρησιμοποίησε. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αν και αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις ότι ίσως υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ του θύματος και του ζευγαριού, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Σύρος: Θρίλερ με τον θάνατο της 47χρονης - Τα αναπάντητα ερωτήματα

Παράλληλα, η έρευνα αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης βιντεοληπτικού υλικού. Η Άνω Σύρος είναι παραδοσιακός οικισμός, χωρίς κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους υλικό από κάμερα που βρίσκεται έξω από το σπίτι όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι απαντήσεις για το κίνητρο της δολοφονίας ενδέχεται να προκύψουν κατά την απολογία του 41χρονου, ο οποίος μέχρι στιγμής περιγράφει τα γεγονότα χωρίς να δίνει σαφείς εξηγήσεις για το τι οδήγησε στη φονική συμπλοκή.

Σύρος: Μυστήριο με δολοφονία της διασώστριας - Συνελήφθη και η 31χρονη

Το χρονικό της επίθεσης στην Άνω Σύρο με θύμα την 47χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 47χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι. 

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα εισήλθε στο σπίτι, όταν της άνοιξε την πόρτα η 31χρονη. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπάρχει εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τον οποίο η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το μοιραίο τραύμα προκλήθηκε από μαχαίρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και όχι από το μαχαίρι που φέρεται να είχε μαζί της όταν έφτασε στο σημείο.

Η 47χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Σύρου, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ εξετάζεται αν τραυματίστηκε και από χτυπήματα με άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, όπως καρέκλες και μια γλάστρα.

Σύρος: Ο 41χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της 47χρονης

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ, σύμφωνα με φίλους και γνωστούς της, είχε έντονη κοινωνική και εθελοντική δράση.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 41χρονος, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Η σύντροφός του, που επίσης βρισκόταν στο σπίτι, προσήχθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, με εντολή του εισαγγελέα, συνελήφθη. 

 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΡΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε Δίκη Ο Φραπές Για Το Δικαίωμα Σιωπής
Ελλαδα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δίκη ο «Φραπές» για «το δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική
Χαλκιδική: Χωρίς αισθήσεις κοριτσάκι στη θάλασσα - Το έσωσε ναυαγοσώστης
Ελλαδα
Χαλκιδική: Κοριτσάκι παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ
Κεφαλογιάννη για Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: «Τρία χρόνια μετά, μας λείπει»
Ελλαδα
Κεφαλογιάννη για Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: «Τρία χρόνια μετά, μας λείπει»
Voucher παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών- Αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ έως 5/8
Ελλαδα
Voucher παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών- Αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ έως 5/8
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε Ξεκινά Η Κακοκαιρία
Ελλαδα
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: «Βροχή» τα μηνύματα από το 112
Σύρος Δολοφονία: Βίντεο Δείχνει Τη 42χρονη Να Κρατά Μαχαίρι
Ελλαδα
Σύρος: Με μαχαίρι και καλυμμένα χαρακτηριστικά πήγε στο σπίτι η 42χρονη
Δολοφονία Γεωργίου: Ψάχνουν Τις Κινήσεις Του 28χρονου
Ελλαδα
Δολοφονία Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του 28χρονου μετά τον φόνο
Αττική: Σε λειτουργία 388 κάμερες σε φανάρια για παραβίαση του «κόκκινου»
Ελλαδα
Αττική: Σε λειτουργία 388 κάμερες σε φανάρια για παραβίαση του «κόκκινου»
Καστοριά: Κρούσματα σαλμονέλας - Πάνω από 10 άτομα στο νοσοκομείο
Ελλαδα
Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά - Πάνω από 10 άτομα στο νοσοκομείο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top