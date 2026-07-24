Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο η δολοφονία της 47χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο σε σπίτι στην Άνω Σύρο. Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές τι οδήγησε στον διαπληκτισμό του ζευγαριού με το θύμα.

Στη σύλληψη της 31χρονης συντρόφου του 41χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της άτυχης διασώστριας προχώρησαν οι αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής. Η νεαρή γυναίκα είχε αφεθεί ελεύθερη νωρίτερα, ωστόσο, οι αρχές τη συνέλαβαν μετά από εντολή του εισαγγελέα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία μαζί με τον σύντροφό της.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι και, κυρίως, ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

Τα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν στο σημείο έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος τα χρησιμοποίησε. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αν και αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις ότι ίσως υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ του θύματος και του ζευγαριού, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Παράλληλα, η έρευνα αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης βιντεοληπτικού υλικού. Η Άνω Σύρος είναι παραδοσιακός οικισμός, χωρίς κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους υλικό από κάμερα που βρίσκεται έξω από το σπίτι όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι απαντήσεις για το κίνητρο της δολοφονίας ενδέχεται να προκύψουν κατά την απολογία του 41χρονου, ο οποίος μέχρι στιγμής περιγράφει τα γεγονότα χωρίς να δίνει σαφείς εξηγήσεις για το τι οδήγησε στη φονική συμπλοκή.

Το χρονικό της επίθεσης στην Άνω Σύρο με θύμα την 47χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 47χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα εισήλθε στο σπίτι, όταν της άνοιξε την πόρτα η 31χρονη. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπάρχει εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τον οποίο η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το μοιραίο τραύμα προκλήθηκε από μαχαίρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και όχι από το μαχαίρι που φέρεται να είχε μαζί της όταν έφτασε στο σημείο.

Η 47χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Σύρου, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ εξετάζεται αν τραυματίστηκε και από χτυπήματα με άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, όπως καρέκλες και μια γλάστρα.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ, σύμφωνα με φίλους και γνωστούς της, είχε έντονη κοινωνική και εθελοντική δράση.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 41χρονος, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Η σύντροφός του, που επίσης βρισκόταν στο σπίτι, προσήχθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, με εντολή του εισαγγελέα, συνελήφθη.

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