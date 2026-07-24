Αντωνοπούλου - Κώτσης: Το συγκινητικό βίντεο από τη γέννηση του γιου τους

«Κάποιες στιγμές δεν χωρούν σε λέξεις», έγραψε η δημοσιογράφος

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Αντωνοπούλου - Κώτσης: Το συγκινητικό βίντεο από τη γέννηση του γιου τους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου μοιράστηκε συγκινητικό βίντεο από τη γέννηση του γιου της στα social media.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από την εγκυμοσύνη μέχρι τον τοκετό και την πρώτη εικόνα του νεογέννητου.
  • Η ημερομηνία γέννησης του γιου τους είναι 12/07/2026.
  • Η Αντωνοπούλου εξέφρασε την ευτυχία της με μια τρυφερή λεζάντα, τονίζοντας τη σημασία της στιγμής.
  • Ο γιος είναι καρπός του έρωτα της με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Μια από τις πιο συγκινητικές και ξεχωριστές στιγμές της ζωής της μοιράστηκε η Μπάγια Αντωνοπούλου με τους ακολούθους της στα social media.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον νεογέννητο γιο της

Η αγαπημένη δημοσιογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο, «ταξιδεύοντας» τους διαδικτυακούς της φίλους στο μαγικό ταξίδι προς τη μητρότητα. Από τις τελευταίες ημέρες της εγκυμοσύνης της μέχρι την ευλογημένη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Η συγκινητική αντίστροφη μέτρηση και τα στιγμιότυπα από το μαιευτήριο

Το βίντεο ξεκινά με μια συμβολική αντίστροφη μέτρηση, ενώ στη συνέχεια διαδέχονται πανέμορφα ασπρόμαυρα πλάνα με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα, τις πυρετώδεις προετοιμασίες λίγο πριν τον τοκετό, αλλά και τις φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές μέσα στο μαιευτήριο.

Η πιο γλυκιά κορύφωση έρχεται με την πρώτη εικόνα του μικρού τους πρίγκιπα, συνοδευόμενη από την ημερομηνία που άλλαξε για πάντα τη ζωή του ζευγαριού: 12/07/2026.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Ανοίγει το... πιο ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού της!

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η ευτυχισμένη μαμά αποτύπωσε με λίγες αλλά γεμάτες νόημα λέξεις την απόλυτη ευτυχία που βιώνει δίπλα στον αγαπημένο της:

«Κάποιες στιγμές δεν χωρούν σε λέξεις. Μόνο τις ζεις, τις νιώθεις και τις κρατάς για πάντα στην καρδιά σου. Αυτή είναι μία από αυτές…». 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
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