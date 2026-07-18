Τρισευτυχισμένη είναι η Μπάγια Αντωνοπούλου αυτές τις μέρες, καθώς από την Κυριακή 12 Ιουλίου κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Η γνωστή δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, υποδέχθηκαν ένα υγιέστατο αγοράκι, που ήρθε για να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Με μια άκρως τρυφερή ανάρτηση, η Μπάγια μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τις πρώτες τους στιγμές στο μαιευτήριο. «Το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκίνησε… Θησαυρέ μας, σε αγαπάμε περισσότερο από όσο μπορούν να πουν οι λέξεις» έγραψε.

Δες τις φωτογραφίες:

Ο γιος του ζευγαριού, που αναμένεται να πάρει το όνομα Γιώργος, γεννήθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, με βάρος 3.600 γραμμάρια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, στο πλευρό της γνωστής δημοσιογράφου βρισκόταν ο σύζυγός της.

Η απόκτηση ενός παιδιού ήταν κάτι που το ζευγάρι επιθυμούσε πολύ και προσπαθούσε για δύο χρόνια. Η Μπάγια Αντωνοπούλου είχε εξομολογηθεί πως η αναμονή αυτή την είχε αγχώσει και αποφάσισε έτσι, να κάνει ένα τάμα στην Παναγία της Τήνου. Το ζευγάρι, που είναι μαζί τέσσερα χρόνια, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασμένο Φεβρουάριο.