Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

Η οικογένεια και οι φίλοι βρίσκονται ήδη εκεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον άλλοτε παίκτη του «Bar», που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα.

Η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, έφρασε πρώτη στον Ιερό Ναό μαυροφορεμένη, και φανερά καταβεβλημένη από την απώλειά του. Μαζί είχαν αποκτήσει δύο γιους. Κρατούσε ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια της για τον αγαπημένο της σύζυγο με τον οποίο πέρασε τη ζωή της.

Στο πλευρό της βρισκόταν διαρκώς ο κουμπάρος του ζευγαριού, Γιάννης Κουτράκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στην οικογένεια. Μάλιστα, εκείνος που γνωστοποίησε δημόσια τις λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας μέσα από ανάρτησή του στα social media, καλώντας όσους αγάπησαν τον Λορέντζο Καριέρε να τον αποχαιρετήσουν.

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά/ NDP

Γιάννης Κουτράκης/ NDP

Η Έλενα Κατραβά και ο Λορέντζο Καριέρε είχαν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατούν χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφιερώνοντας τη ζωή τους στην οικογένειά τους.