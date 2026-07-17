Ο Χρήστος Μάστορας γύρισε 12 χρόνια πίσω – Το βίντεο από το Ηρώδειο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μάστορας δημοσίευσε video από την πρώτη του εμφάνιση στο Ηρώδειο πριν 12 χρόνια.
  • Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2014 με την Καμεράτα, ερμηνεύοντας κομμάτια των Beatles.
  • Σημαντικά τραγούδια που παρουσίασαν περιλαμβάνουν το «Yesterday» και το «Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου».
  • Ο Μάστορας έχει εμφανιστεί ξανά στο Ηρώδειο, με πιο πρόσφατη τη sold out συναυλία των ΜΕΛΙSSES.
  • Η συναυλία κυκλοφόρησε σε live album από την Panik Records.

Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μια «βουτιά» στο παρελθόν, δημοσιεύοντας ένα video από την πρώτη εμφάνισή του στο Ηρώδειο, πριν από 12 χρόνια, με την Καμεράτα. 

Ήταν 17 Ιουλίου του 2014 όταν ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή του Ηρωδείου, στη μουσική παράσταση της Καμεράτας με εμβληματικά τραγούδια των Beatles. 

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Ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES παρουσίασαν με τον δικό τους τρόπο μοναδικά κομμάτια, όπως το κλασικό «Yesterday» και το «The Honeymoon Song» («Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου» του Μίκη Θεοδωράκη, που είχαν διασκευάσει παλαιότερα οι Beatles).

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Έκτοτε, ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε και άλλες φορές στο διεθνούς φήμης θέατρο, με πιο πρόσφατη τη sold out συναυλία - αφιέρωμα των ΜΕΛΙSSES στα θρυλικά ελληνικά συγκροτήματα, το «Μαζί… οι παρέες γράφουν ιστορία», που ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί σε live album από την Panik Records στις streaming υπηρεσίες και σε συλλεκτικό βινύλιο.

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