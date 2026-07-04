Ο Χρήστος Μάστορας ανέβασε τη θερμοκρασία στα social media, αποκαλύπτοντας ένα μικρό teaser από τη νέα διεθνή μουσική συνεργασία του με τη Cecilia Krull.

Μέσα από ένα άκρως καλοκαιρινό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο δημοφιλής τραγουδιστής απολαμβάνει στιγμές δροσιάς στην πισίνα, ενώ στο φόντο ακούγεται για πρώτη φορά ένα απόσπασμα από το ντουέτο τους, δίνοντας στους θαυμαστές του μια πρώτη γεύση από το τραγούδι.

Η επιτυχία «Μαργαρίτα», που αγαπήθηκε από το κοινό και ξεχώρισε στα ελληνικά charts, αποκτά τώρα νέα ζωή, καθώς θα κυκλοφορήσει εξ ολοκλήρου στα ισπανικά με τη φωνή της Cecilia Krull. Το τραγούδι έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακή πορεία, με πλατινένιες πωλήσεις, περισσότερα από 10 εκατομμύρια streams και παρουσία στις πρώτες θέσεις των μουσικών κατατάξεων.

Η ισπανική εκδοχή της «Μαργαρίτας» αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Panik Records την Παρασκευή 10 Ιουλίου, με τις προσδοκίες να είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές για ένα από τα δυνατά μουσικά releases του φετινού καλοκαιριού.