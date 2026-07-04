Μάστορας: Στην πισίνα με φόντο τη νέα συνεργασία με τη Cecilia Krull

Πισίνα, καλοκαιρινή διάθεση και teaser για τη «Μαργαρίτα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.07.26 , 14:24 Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
04.07.26 , 14:00 Stretching: το πιο υποτιμημένο «δώρο» που μπορείς να κάνεις στο σώμα σου
04.07.26 , 13:27 Παλλήνη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λεωφόρο Σπάτων - Το μήνυμα από το 112
04.07.26 , 12:55 Λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ – Χιλιάδες πολίτες στην Τεχεράνη
04.07.26 , 12:47 Μάστορας: Στην πισίνα με φόντο τη νέα συνεργασία με τη Cecilia Krull
04.07.26 , 12:19 BYD DOLPHIN G DM-i: Τι καινούργιο φέρνει
04.07.26 , 12:14 Καιρός σήμερα: Βροχές και έως 35°C - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
04.07.26 , 12:07 BMW Σειρά 7: Στην παραγωγή η νέα γενιά
04.07.26 , 12:00 Τα καλύτερα νέα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το καλοκαίρι
04.07.26 , 11:34 Σάκης Τανιμανίδης: «Πάω πίσω στα 3 μου κορίτσια» -Το story από το αεροπλάνο
04.07.26 , 11:10 Ζήνα Κουτσελίνη: Γύρισε 11 χρόνια πίσω - «Μεγάλωσα, άλλαξα…»
04.07.26 , 11:00 «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026», Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν είσοδο
04.07.26 , 10:50 Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της- Έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
04.07.26 , 10:30 Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
04.07.26 , 10:00 Hyundai Hybrid Days από την Velmar
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
Τα καλύτερα νέα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το καλοκαίρι
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Παπαδημητρίου: Το απρόοπτο με τα πέδιλά της λίγο πριν από event
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρήστος Μάστορας ανέβασε τη θερμοκρασία στα social media, αποκαλύπτοντας ένα μικρό teaser από τη νέα διεθνή μουσική συνεργασία του με τη Cecilia Krull.

Χρήστος Μάστορας: Τραγούδησε τη «Μαργαρίτα» στα ισπανικά- Η πρόταση-έκπληξη

Μέσα από ένα άκρως καλοκαιρινό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο δημοφιλής τραγουδιστής απολαμβάνει στιγμές δροσιάς στην πισίνα, ενώ στο φόντο ακούγεται για πρώτη φορά ένα απόσπασμα από το ντουέτο τους, δίνοντας στους θαυμαστές του μια πρώτη γεύση από το τραγούδι.

 

Μάστορας: Στην πισίνα με φόντο τη νέα συνεργασία με τη Cecilia Krull

Η επιτυχία «Μαργαρίτα», που αγαπήθηκε από το κοινό και ξεχώρισε στα ελληνικά charts, αποκτά τώρα νέα ζωή, καθώς θα κυκλοφορήσει εξ ολοκλήρου στα ισπανικά με τη φωνή της Cecilia Krull. Το τραγούδι έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακή πορεία, με πλατινένιες πωλήσεις, περισσότερα από 10 εκατομμύρια streams και παρουσία στις πρώτες θέσεις των μουσικών κατατάξεων.

Η ισπανική εκδοχή της «Μαργαρίτας» αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Panik Records την Παρασκευή 10 Ιουλίου, με τις προσδοκίες να είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές για ένα από τα δυνατά μουσικά releases του φετινού καλοκαιριού.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 |
MARGARITA
 |
CECILIA KRULL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top