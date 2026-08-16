Με χορό και παραδοσιακό γλέντι γιόρτασαν τον Δεκαπενταύγουστο στην Πάτμο η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας. Το ζευγάρι βρέθηκε σε γλέντι του νησιού και άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας τη μουσική και την εορταστική ατμόσφαιρα.

Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε μάλιστα ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να συμμετέχει στο γλέντι μαζί με τον σύζυγό της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη σύζυγό του, με τους δυο τους να χορεύουν ανάμεσα στον κόσμο και να απολαμβάνουν τη βραδιά.

Η εικόνα αποτυπώνει τη χαλαρή διάθεση του ζευγαριού, που επέλεξε να γιορτάσει μία από τις σημαντικότερες ημέρες του καλοκαιριού με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο.

Η ιδιαίτερη σχέση της Τζένης Μπαλατσινού με την Πάτμο

Η Πάτμος αποτελεί εδώ και χρόνια έναν ιδιαίτερο προορισμό για την Τζένη Μπαλατσινού, καθώς διατηρεί εξοχική κατοικία στο νησί και περνά εκεί σημαντικό μέρος του χρόνου της.

Το νησί έχει συνδεθεί με πολλές προσωπικές και οικογενειακές στιγμές της, καθώς αποτελεί για εκείνη έναν τόπο ξεκούρασης και ηρεμίας, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Τα τελευταία χρόνια, στην Πάτμο περνά χρόνο και με τον Βασίλη Κικίλια. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2019 στους Αγίους Ισιδώρους στον Λυκαβηττό, έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, φροντίζει να βρίσκει χρόνο για κοινές αποδράσεις.

Αυτή τη φορά, οι δυο τους επέλεξαν να γιορτάσουν τον Δεκαπενταύγουστο μέσα στο κλίμα του νησιού, με μουσική, χορό και ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι.