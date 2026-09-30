Καινούργιου: «Η πίσω μου πλευρά δεν είναι και η πιο κολακευτική»

Η ατάκα για την εμφάνισή της

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Το σχόλιο για την εξωτερική της εμφάνιση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε την εκπομπή της με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.
  • Αναφέρθηκε στην αλλαγή της εμφάνισής της και την απώλεια κιλών.
  • Αντέτεινε ότι προτιμά να την τραβούν από μπροστά μέχρι να επανεντάξει τη γυμναστική.
  • Οι συνεργάτες της της έκαναν κομπλιμέντα, ενώ εκείνη αντιμετώπισε την κριτική με χιούμορ.

Με χιούμορ και αρκετή αυτοσαρκαστική διάθεση ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας στο πλευρό της τους συνεργάτες της στη «Super Κατερίνα».

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Η παρουσιάστρια του Alpha, που το τελευταίο διάστημα έχει μιλήσει ανοιχτά για την αλλαγή στην εμφάνισή της και την απώλεια κιλών, έκανε μια αυθόρμητη εξομολόγηση στον αέρα της εκπομπής, με αφορμή ένα σχόλιο του Στέφανου Κωνσταντινίδη.

Με το που εμφανίστηκε στο πλατό, ο συνεργάτης της σχολίασε με χιούμορ: «Α, ρε Παναγιώτη, τι σου δώσαμε…», με την Κατερίνα Καινούργιου να απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη και να αναφέρεται στη σιλουέτα της.

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», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, προκαλώντας τα σχόλια των συνεργατών της.

Η ίδια συνέχισε στο ίδιο ανάλαφρο ύφος, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο προτιμά να την τραβούν περισσότερο από μπροστά, μέχρι να εντάξει ξανά τη γυμναστική στην καθημερινότητά της.

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«Οπότε, τους λέω… μη με τραβάτε, μόνο μπροστά, μέχρι να γυμναστώ λίγο και να… Πλάκα! Θέλω λίγο γυμναστική», ανέφερε με χιούμορ η Κατερίνα Καινούργιου.

 

Οι συνεργάτες της, πάντως, έσπευσαν να της κάνουν κομπλιμέντα, με την παρουσιάστρια να αντιμετωπίζει το θέμα με αυτοσαρκασμό και χωρίς να παίρνει στα σοβαρά την «κριτική» που έκανε η ίδια στον εαυτό της.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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