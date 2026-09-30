Μια νέα, όμορφη σελίδα ετοιμάζονται να ανοίξουν στη ζωή τους ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, καθώς σε λίγους μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Το αγαπημένο ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσα από τα social media, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα τρυφερό και παιχνιδιάρικο τρόπο για να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ηλίας Βρεττός-Αναστασία Δεληγιάννη

Στο βίντεο που δημοσίευσαν, ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, σε ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό. Η Αναστασία ποζάρει στην παραλία φορώντας το μαγιό της, ενώ η φουσκωμένη κοιλίτσα της τραβά αμέσως την προσοχή.

Πάνω στην κοιλίτσα της έχει σχηματιστεί με αντηλιακό το «HB», τα αρχικά του Ηλία Βρεττού, με το ζευγάρι να αποκαλύπτει έτσι με τον πιο γλυκό τρόπο πως η οικογένειά του μεγαλώνει.

Στο πλευρό της, ο τραγουδιστής χαμογελά και δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή από αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια λεζάντα γεμάτη συναίσθημα, αλλά και από το γνώριμο χιούμορ του Ηλία Βρεττού, αφού το ζευγάρι έκανε αναφορά σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή.

«HB στο τετράγωνο !!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…», έγραψαν χαρακτηριστικά.