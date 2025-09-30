Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ρόλος της στην κατάργηση του θεσμού της προίκας

Σήμερα η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου γίνεται 102 χρόνων

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Οι αγώνες της για τα δικαιώματα των γυναικών / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σαν σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 γεννήθηκε η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου, Ελληνοαμερικανίδα ακτιβίστρια, συγγραφέας και αρθρογράφος, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου (1951–1989) και μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία σήμερα γίνεται 102 χρόνων. 

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έγινε 101 ετών - Οι ευχές των γιων της

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και κύρια πρωταγωνίστρια τη δεκαετία του '80 σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, καθώς και την επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν σημαντικά τη νομική και κοινωνική κατάσταση των Ελληνίδων.

Το βιογραφικό της Μαργαρίτας Παπανδρέου

  • Γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ και ήταν η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές
  • Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου
  • Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου
  • Ίδρυσε και διετέλεσε για οκτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.)
  • Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης
  • Είναι επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ρόλος της στην κατάργηση του θεσμού της προίκας

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ρόλος της στην καθιέρωση δικαιωμάτων των γυναικών 

  • Καταργήθηκε ο θεσμός της προίκας 
  • Έγινε νομιμοποίηση των εκτρώσεων 
  • Θεσπίστηκε ο πολιτικός γάμος 
  • Νομιμοποιήθηκαν τα διαζύγια με αμοιβαία συναίνεση
  • Δόθηκε, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο, καθώς και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο όσον αφορά στην κηδεμονία των παιδιών τους.

Τι προβλέπει ο νόμος 1329/1983

Ο νόμος προβλέπει «…την εισαγωγή του πολιτικού γάμου, την πρόβλεψη από κοινού λήψης των αποφάσεων που αφορούν τους δύο συζύγους, τη διατήρηση του πατρικού ονόματος της γυναίκας και μετά το γάμο, την κατάργηση του θεσμού της προίκας, τη θέσπιση ισότητας των συζύγων ως προς τη γονική τους ιδιότητα, την αναγνώριση του συναινετικού διαζυγίου και τον περιορισμό των λόγων μη συναινετικού χωρισμού μόνο στον «ισχυρό κλονισμό του γάμου», τη σύνδεση του δικαιώματος διατροφής με την αντικειμενική ανάγκη και όχι πλέον με την υπαιτιότητα, τη μείωση του ορίου ενηλικίωσης στα 18 χρόνια, την πρόσδοση νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στους ανηλίκους και την πλήρη ενοποίηση των δικαιωμάτων των εκτός γάμου παιδιών με τα δικαιώματα των γεννημένων σε γάμο (τομέας στον οποίο η θεσμική αυτή μεταρρύθμιση είναι η περισσότερο επαναστατική), το οικογενειακό δίκαιο απελευθερώθηκε από την ως τότε έντονα συντηρητική ιδεολογία της νομικής ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα κι έφθασε, αν δεν ξεπέρασε, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ρόλος της στην κατάργηση του θεσμού της προίκας

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου / Φωτογραφία: Eurokinissi

29 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα - Ο ρόλος του στην αποφυγή πολέμων

Οι ριζικές μεταρρυθμίσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο και την ισότητα των δύο φύλων ήταν αποτέλεσμα της δράσης της Μαργαρίτας Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, προωθώντας μια πρωτοποριακή ατζέντα που περιελάμβανε θέματα όπως το δικαίωμα στην εργασία και την υπεράσπιση της «αυτοδιάθεσης» του σώματος και της ζωής, μέσα από την άμβλωση και το διαζύγιο, αντίστοιχα.

Αξίζει να αναφέρουμε, βέβαια, ότι εάν και η ίδια αφιέρωσε όλη της τη ζωή σε θέματα που αφορούσαν στην «ανεξαρτησία» των γυναικών, όταν ήταν στα πρόθυρα του διαζυγίου με τον Ανδρέα Παπανδρέου -ο οποίος τη διαβεβαίωνε ότι δεν θα παντρευτεί την ερωμένη του, Δήμητρα Λιάνη- εκείνη παραδέχτηκε ότι είναι «όμηρος του ανδρός της».

