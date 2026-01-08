Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»

Τι είπε για τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

08.01.26 , 15:11 Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος «τσάκωσαν» οι τηλεοπτικές κάμερες την Αθηνά Οικονομάκου. Η γνωστή ηθοποιός - επιχειρηματίας επέστρεφε από την Αργεντινή, όπου άλλαξε χρόνο με τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα. Η Αργεντινή μόνο τυχαία επιλογή προορισμού δεν ήταν για το ζευγάρι, καθώς αποτελεί το μέρος καταγωγής του μπασκετμπολίστα.

Οικονομάκου για επιλόχειο: «Ένιωθα ενοχικά να πω ''δεν είμαι ευτυχισμένη''»

Στις δηλώσεις της στην κάμερα του «Πρωινού», η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε και στη μητέρα του αγαπημένου της, η οποία – όπως είπε – είναι μια υπέροχη και πανέμορφη γυναίκα, ενώ απέφυγε να απαντήσει για τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Yποδέχτηκαν το 2026 στην Αργεντινή

Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Yποδέχτηκαν το 2026 στην Αργεντινή
 

«Είναι πολύ ωραία χώρα η Αργεντινή, είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι. Περνάω όμορφα πάντα. Είχα πάει και πέρυσι. Είναι μια περίοδος αυτή των γιορτών που έχουμε κενό και οι δυο και μπορούμε να επισκεφθούμε και τη δική του οικογένεια. Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα…Δε ξέρω αν θα φάτε κουφέτα το 2026. Δε θέλω να πω τίποτα γι’ αυτό...» είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

«Η μητέρα του Μπρούνο είναι πολύ χαρούμενη και περήφανη για τη σχέση μας. Όλα ήταν όμορφα στην Αργεντινή. Αυτό που κρατάω περισσότερο είναι οι στιγμές με την οικογένεια, που είναι τόσο φανταστικοί, τόσο δεμένοι, τόσο ζεστοί, γελάμε πολύ και περνάμε όμορφα» είπε επιχειρηματίας.

Η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε μία μεγάλη, εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Σολωμού, στην οποία μίλησε για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη της αλλά και τη συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο. 

