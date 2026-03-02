Τζώνη Καλημέρης - Ελπίδα Ιακωβίδου: Ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας

Με look κατάλληλο για τις κρύες ημέρες

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε φωτογραφίες από την έξοδο του ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζώνης Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου εντοπίστηκαν σε βόλτα στην Αθήνα, δείχνοντας ευτυχισμένοι.
  • Η Ελπίδα φορούσε δερμάτινη φούστα και παλτό, ενώ ο Τζώνης είχε φουσκωτό μπουφάν και τζιν παντελόνι.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο στο Νυμφαίο της Φλώρινας, παρουσία φίλων και συγγενών.
  • Η γνωριμία τους ξεκίνησε από κοινές παρέες και εξελίχθηκε σε δυνατή αγάπη.
  • Αγνοούν τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας τους, εστιάζοντας στη σύνδεση που έχουν.

Σε μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας «εντόπισε» ο φωτογραφικός φακός τον Τζώνη Καλημέρη και την Ελπίδα Ιακωβίδου, που έδειχναν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Τζώνη Καλημέρη και την Ελπίδα Ιακωβίδου... Down town!

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Τζώνη Καλημέρη και την Ελπίδα Ιακωβίδου... Down town! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για τη βόλτα τους αυτή το ζευγάρι ήταν ντυμένο casual/chic με την παρουσιάστρια να προτιμάει δερμάτινη φούστα, δερμάτινο παλτό κι αντίστοιχες μπότες. Από μέσα φορούσε μάλλινο ζιβάγκο σε χρώμα ροζ της πούδρας, ενώ δεν έβγαλε στιγμή τα γυαλιά ηλίου με τους κίτρινους φακούς. Με φουσκωτό μπουφάν και τζιν παντελόνι, βρισκόταν στο πλευρό της ο Τζώνης Καλημέρης.

Ιακωβίδου: «Βρήκα τον Τζώνη στο δωμάτιο μελανιασμένο, έτρεμε»

Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον περασμένο Ιούλιο στο  Νυμφαίο της Φλώρινας παρουσία φίλων, συγγενών και συνεργατών τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, έχει πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στην πρωτεύουσα.

Η γνωριμία τους, που ξεκίνησε από κοινές παρέες στις διακοπές, εξελίχθηκε σε μια δυνατή αγάπη. Μάλιστα, ο ισχυρός άντρας των media είχε εκφράσει την επιθυμία του να την παντρευτεί προτού καν τη γνωρίσει προσωπικά, βλέποντας απλώς μια φωτογραφία της!

Τζώνη Καλημέρης: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του, Ελπίδα Ιακωβίδου

Παρά τα όποια σχόλια για τη διαφορά ηλικίας τους, οι δυο τους αδιαφορούν, εστιάζοντας στην ουσιαστική σύνδεση που έχουν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου.

