MasterChef: Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της κόκκινης μπριγάδας!

Τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση από την κόκκινη μπριγάδα του MasterChef 2026 έπρεπε να υποδείξει ο αρχηγός της, ο Τάσος.

MasterChef: Ο Τάσος ως αρχηγός των «Κόκκινων» έβγαλε τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιώργο Κουρμουλάκη. Όταν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον ρώτησε για ποιο λόγο, ο Τάσος απάντησε: «Εβγαλε ημιτελές πιάτο κι είχε την πιο κακή κριτική. Βάσει αυτών πηγαίνω και την ψήφο», απάντησε ο αρχηγός των «Κόκκιννων».

«Το περίμενα εντάξει, λογικό είναι αφού ήξερα κι εγώ τα λάθη μου. Ξέρω ότι δεν έχω βγάλει ένα κανονικό πιάτο, έλειπε η σάλτσα. Δεκτή, όλα καλά», σχολίασε ο Γιώργος Κ. στον σεφ και κριτή.

MasterChef: Ο Γιώργος Κ. βγήκε υποψήφιος από τον αρχηγό

Στη συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε στην μπριγάδα να ψηφίσει όσους από τους συμπαίκτες τους έχασαν στις μονομαχίες. Ο Γιώργος Δημητριάδης ψήφισε τη Φωτεινούλα, όπως έκανε κι ο Πάνος. Τη Φωτεινούλα ψήφισε κι ο Χρήστος. Τέταρτη ψήφος για τη Φωτεινούλα κι από τον Ανδρέα. Κι η ψήφος του Φίλιπο πήγε στην παίκτρια, ενώ κι ο Κωνσταντίνος την ψήφισε. Ψήφο πήρε κι από τον Γιάννη, αλλά κι από τη Μενεξιά. Η Φωτεινούλα με τη σειρά της ψήφισε τον Γιώργο. Κλείνοντας, ο Νίκος κι ο Γιώργος Κουρμουλάκης ψήφισαν την παίκτρια. Έτσι δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση είναι η Φωτεινούλα με δέκα ψήφους!

MasterChef: Η Φωτεινούλα πήρε 10 ψήφους κι είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση

«Τη μαύρη ποδιά άρχισα να τη φορέσω πριν μπω στο σπίτι. Ήρθε η ώρα να τη φορέσω κι εγώ. Ε, λοιπόν η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Το θεωρώ άδικο που με ψήφισαν, γιατί υπήρχε χειρότερη προσπάθεια», είπε η διαγωνιζόμενη στο cue της. «Κάθε χαρτί που έμπαινε στο καρφί εκεί μέσα, με έκανε να πεισμώσω ακόμα περισσότερο κι εντάξει, καιρός είναι θεωρώ να αρχίζω να βγάζω όλη μου την εμπειρία στο MasterChef», πρόσθεσε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026