MasterChef: Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της κόκκινης μπριγάδας!

Με συντριπτική διαφορά ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση

03.03.26 , 00:04 MasterChef: Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της κόκκινης μπριγάδας!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος υπέδειξε τον Γιώργο Κουρμουλάκη ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση από την κόκκινη μπριγάδα του MasterChef 2026.
  • Ο Γιώργος παραδέχτηκε τα λάθη του, καθώς το πιάτο του ήταν ημιτελές.
  • Η Φωτεινούλα ψηφίστηκε από τους περισσότερους συμπαίκτες της και είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση με δέκα ψήφους.
  • Η Φωτεινούλα εξέφρασε την απογοήτευσή της για την ψήφο και θεωρεί άδικο ότι ψηφίστηκε.
  • Η κατάσταση εντείνεται καθώς οι διαγωνιζόμενοι προετοιμάζονται για τις επόμενες προκλήσεις.

Τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση από την κόκκινη μπριγάδα του MasterChef 2026 έπρεπε να υποδείξει ο αρχηγός της, ο Τάσος.

MasterChef: Ο Τάσος ως αρχηγός των «Κόκκινων» έβγαλε τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση

MasterChef: Ο Τάσος ως αρχηγός των «Κόκκινων» έβγαλε τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιώργο Κουρμουλάκη. Όταν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον ρώτησε για ποιο λόγο, ο Τάσος απάντησε: «Εβγαλε ημιτελές πιάτο κι είχε την πιο κακή κριτική. Βάσει αυτών πηγαίνω και την ψήφο», απάντησε ο αρχηγός των «Κόκκιννων».

MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια

MasterChef: Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της κόκκινης μπριγάδας!

«Το περίμενα εντάξει, λογικό είναι αφού ήξερα κι εγώ τα λάθη μου. Ξέρω ότι δεν έχω βγάλει ένα κανονικό πιάτο, έλειπε η σάλτσα. Δεκτή, όλα καλά», σχολίασε ο Γιώργος Κ. στον σεφ και κριτή.

MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά

MasterChef: Ο Γιώργος Κ. βγήκε υποψήφιος από τον αρχηγό

MasterChef: Ο Γιώργος Κ. βγήκε υποψήφιος από τον αρχηγό

Στη συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε στην μπριγάδα να ψηφίσει όσους από τους συμπαίκτες τους έχασαν στις μονομαχίες. Ο Γιώργος Δημητριάδης ψήφισε τη Φωτεινούλα, όπως έκανε κι ο Πάνος. Τη Φωτεινούλα ψήφισε κι ο Χρήστος. Τέταρτη ψήφος για τη Φωτεινούλα κι από τον Ανδρέα. Κι η ψήφος του Φίλιπο πήγε στην παίκτρια, ενώ κι ο Κωνσταντίνος την ψήφισε. Ψήφο πήρε κι από τον Γιάννη, αλλά κι από τη Μενεξιά. Η Φωτεινούλα με τη σειρά της ψήφισε τον Γιώργο. Κλείνοντας, ο Νίκος κι ο Γιώργος Κουρμουλάκης ψήφισαν την παίκτρια. Έτσι δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση είναι η Φωτεινούλα με δέκα ψήφους!

MasterChef 2026: Αυτά είναι τα υλικά που διάλεξαν οι «Κόκκινοι!»

MasterChef: Η Φωτεινούλα πήρε 10 ψήφους κι είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση

MasterChef: Η Φωτεινούλα πήρε 10 ψήφους κι είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση

«Τη μαύρη ποδιά άρχισα να τη φορέσω πριν μπω στο σπίτι. Ήρθε η ώρα να τη φορέσω κι εγώ. Ε, λοιπόν η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Το θεωρώ άδικο που με ψήφισαν, γιατί υπήρχε χειρότερη προσπάθεια», είπε η διαγωνιζόμενη στο cue της. «Κάθε χαρτί που έμπαινε στο καρφί εκεί μέσα, με έκανε να πεισμώσω ακόμα περισσότερο κι εντάξει, καιρός είναι θεωρώ να αρχίζω να βγάζω όλη μου την εμπειρία στο MasterChef», πρόσθεσε.

MasterChef: Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της κόκκινης μπριγάδας!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

