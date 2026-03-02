Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα!

Λίγους μήνες μετά από αντίστοιχο περιστατικό με Αζέρο

Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση, βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προσαγωγή Γεωργιανού στα Χανιά για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δράση στη Σούδα.
  • Ο Γεωργιανός παρακολουθείτο λόγω ύποπτων κινήσεων και φέρεται να συνέλεγε πληροφορίες για το Ιράν.
  • Η υπόθεση σχετίζεται με προηγούμενες συλλήψεις Αζέρων για κατασκοπεία στην περιοχή.
  • Οι ελληνικές Αρχές ανησυχούν για στρατηγική σημασία της Σούδας και την πιθανότητα δολιοφθοράς.
  • Η εγρήγορση των υπηρεσιών ασφαλείας είναι αυξημένη λόγω της παρουσίας αμερικανικών βάσεων.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας μετά την υπό άκρα μυστικότητα προσαγωγή Γεωργιανού στα Χανιά, ο οποίος ερευνάται για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δράση στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας.

Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα: Πού υπάρχουν σήμερα

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι κινήσεις του συγκεκριμένου άνδρα κοντά στον κόλπο της Σούδας κρίθηκαν ύποπτες και τέθηκε άμεσα υπό διακριτική παρακολούθηση. Ακολούθησε η προσαγωγή του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι προέβαινε σε ενέργειες που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν, ενώ από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι είχε ταξιδέψει και στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα.

Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα: Πού υπάρχουν σήμερα

Συλλήψεις Αζέρων σε Σούδα και Κύπρο 

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά τη σύλληψη 26χρονου Αζέρου στη Σούδα, ο οποίος κατηγορήθηκε για κακουργηματική κατασκοπεία. Ο νεαρός είχε νοικιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου με θέα στον κόλπο και φέρεται να φωτογράφιζε πολεμικά πλοία κατά την είσοδο και έξοδό τους από τον ναύσταθμο. Στη συνέχεια μετέφερε το υλικό από τη φωτογραφική μηχανή σε κάρτα μνήμης και έπειτα σε φορητό υπολογιστή, όπου το κρυπτογραφούσε πριν το αποστείλει σε άγνωστο παραλήπτη.

Σούδα: Ποιος είναι ο 26χρονος Αζέρος κατάσκοπος - Έχει ειδική εκπαίδευση

Μία ημέρα πριν από τη σύλληψη του 26χρονου, είχε συλληφθεί στην Κύπρο 44χρονος από το Αζερμπαϊτζάν για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιούσε το ίδιο λογισμικό κρυπτογράφησης και κατέγραφε τις κινήσεις στρατιωτικών μέσων στη βρετανική βάση της Λεμεσού.

Πλέον, οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν εάν ο Γεωργιανός που προσήχθη πρόσφατα στα Χανιά είχε αναπτύξει αντίστοιχη δραστηριότητα, καθώς η περιοχή της Σούδας αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό σημείο.

Σούδα: Τι Υποστήριξε Ο Αζέρος Που Κατηγορείται Για Κατασκοπεία

Η σύλληψη Γεωργιανού και στην Αλεξανδρούπολη 

Η εγρήγορση της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ στις περιοχές όπου λειτουργούν αμερικανικές βάσεις παραμένει αυξημένη εδώ και μήνες. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί στην Αλεξανδρούπολη 59χρονος Γεωργιανός, ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα, ο οποίος κατηγορήθηκε για κατασκοπεία. Τότε είχαν εκφραστεί φόβοι ακόμη και για ενδεχόμενο σχέδιο δολιοφθοράς σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί από ποια χώρα φερόταν να προέρχεται ο «στρατολογητής» του.
 

