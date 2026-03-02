Λεωνίδας Καλφαγιάννης: Αποκάλυψε τον λόγο που κρατάει κομποσκοίνι

«Υπάρχει κάτι το οποίο εγώ πιστεύω, ακουμπάω την ψυχή μου...»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Στον καναπέ του Στούντιο 4 βρέθηκε ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με αφορμή τη νέα σειρά της ΕΡΤ Από ήλιο σε ήλιο, στην οποία πρωταγωνιστεί. 

«Λύγισε» ο Καλφαγιάννης: Η αδερφή μου είχε καρκίνο. Μεγάλωσα με τύψεις

Ο ηθοποιός απάντησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου ότι το να κρατάει κομποσκοίνι τον βοηθάει να ελέγχει τη συμπεριφορά και τις σκέψεις του, υπενθυμίζοντάς του να μην κρίνει και να μην αντιδράει υπερβολικά.

Λεωνίδας Καλφαγιάννης: Αποκάλυψε τον λόγο που κρατάει κομποσκοίνι

«Κρατάω ένα κομποσκοίνι για να μου θυμίζει να κρατάω τον εαυτό μου στη γη. Αυτό εγώ λέω. Πολλές φορές ξεχνιόμαστε, είτε στη σκέψη μας, είτε στη συμπεριφορά μας, και αν κάτι μπορεί να σου θυμίζει ότι, είσαι ένας πολύ μικρός άνθρωπος, ούτε να κρίνεις μπορείς, ούτε να αντιδράσεις παραπάνω απ’ το επιτρεπτό… όχι το επιτρεπτό του νόμου των ανθρώπων, του νόμου ενός Θεού που ίσως μπορεί να πιστεύεις», είπε αρχικά. 

Λεωνίδας Καλφαγιάννης: «Η κηδεία μου θα είναι σαν νησιώτικο γλέντι»

«Ο καθένας ό,τι έχει ανάγκη. Έχω φάει πολλά χρόνια να υπερασπίζομαι δικαιωματικά, θεωρώντας, επιθυμίες συλλογικά και έχω δει ότι δεν λειτουργεί, γιατί στο τέλος-τέλος ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στον δικό του χρόνο, θα διεκδικήσει, θα υπερασπιστεί αυτό που θεωρεί και πιστεύει. Δε λέω ότι υπάρχει ένας Θεός, υπάρχει Ο Θεός, υπάρχουν 100 θεοί. Υπάρχει κάτι το οποίο εγώ πιστεύω, ακουμπάω την ψυχή μου, με ηρεμεί, παλεύω για να την έχω αυτή την ηρεμία μόνιμα στη ζωή μου και είναι ένα μέσο αυτό να μου υπενθυμίζει ότι είμαι σε μια αποστολή να γίνομαι όσο πιο ταπεινός και όσο πιο μικρός γίνομαι καθώς προχωράω. Πάντα ήταν στη ζωή μου αυτό», πρόσθεσε.

Λεωνίδας Καλφαγιάννης: Αποκάλυψε τον λόγο που κρατάει κομποσκοίνι

«Γεννιόμαστε με την πνοή του Θεού. Από κει και πέρα είναι αν το ξεχνάμε ή όχι. Εγώ έχω επιμείνει να το θυμάμαι και κάθε φορά, ανάλογα τις περιόδους, τα χρόνια, τις εμπειρίες μας, κάποιο αντικείμενο έρχεται δίπλα μας και μας συντροφεύει. Μια φωτογραφία; Μια συνήθεια που να μας φέρνει κοντά σε κάτι…», τόνισε ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΑΠΟ ΗΛΙΟ ΣΕ ΗΛΙΟ
