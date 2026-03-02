Τραμπ: ««Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν»

«Το μεγάλο κύμα στον πόλεμο δεν έχει έρθει ακόμη»

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου (JMark Schiefelbein)
Τραμπ: Δεν Έχει Έρθει Το Μεγάλο Κύμα Στον Πόλεμο Με Το Ιράν
«Το μεγαλύτερο χτύπημα δεν έχει έρθει ακόμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ / Bίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με χερσαία εισβολή στο Ιράν, δηλώνοντας ότι το μεγάλο κύμα πολέμου δεν έχει έρθει ακόμη.
  • Αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα για την ηγεσία του Ιράν μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
  • Τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει αρχίσει να χτυπά σκληρά το Ιράν.
  • Δηλώνοντας ότι δεν αποκλείει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, τόνισε ότι δεν είναι σίγουρος αν είναι απαραίτητες.

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής στη χώρα. 

Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»

«Το μεγάλο κύμα στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη», δήλωσε μιλώντας στο CNN, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δε γνωρίζει ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», διαμήνυσε ο Τραμπ, λέγοντας ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Δε γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δε γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν», τόνισε.

Τραμπ: «Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν»

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο New York Post δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής στο Ιράν. 

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή χερσαίων δυνάμεων,όπως λένε όλοι οι πρόεδροι. Δεν θα αποσταλούν δυνάμεις (boots on the ground). Δεν το λέω. Λέω πιθανώς δεν τα χρειάζομαι ή αν ήταν απαραίτητα», τόνισε. 
 

ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
