«Το μεγαλύτερο χτύπημα δεν έχει έρθει ακόμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ / Bίντεο Ερτ

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής στη χώρα.

«Το μεγάλο κύμα στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη», δήλωσε μιλώντας στο CNN, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δε γνωρίζει ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», διαμήνυσε ο Τραμπ, λέγοντας ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Δε γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δε γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν», τόνισε.

Τραμπ: «Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν»

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο New York Post δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής στο Ιράν.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή χερσαίων δυνάμεων,όπως λένε όλοι οι πρόεδροι. Δεν θα αποσταλούν δυνάμεις (boots on the ground). Δεν το λέω. Λέω πιθανώς δεν τα χρειάζομαι ή αν ήταν απαραίτητα», τόνισε.

