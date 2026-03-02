Πλήγματα Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού – Κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους ενοίκους πολυκατοικιών της συνοικίας Μπουρτζ αλ-Μπαράζνεχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, να τις εκκενώσουν επειδή επίκεινται πλήγματα, ενώ στη συνέχεια το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο μετά από αυτήν που προηγήθηκε τη νύχτα.

Βομβαρδισμός περιοχών της Βηρυτού από το Ισραήλ (AP Photo/Hassan Ammar)

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, όπου ο (ισραηλινός) στρατός θα αναλάβει ισχυρή δράση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε μέσω του X στην αραβική γλώσσα η εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια.

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτό το κτίριο και τα γειτονικά κτίρια και να παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων», προστίθεται στο μήνυμα.

Ισραήλ: Νεκρός ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ Χουσέιν Μάκλεντ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε πλήγμα στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή στον Χουσέιν Μάκλεντ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ.