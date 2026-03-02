Πλήγματα Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού – Κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν

Σκοτώθηκε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ

Πλήγματα Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού – Κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους της συνοικίας Μπουρτζ αλ-Μπαράζνεχ στη Βηρυτό να εκκενώσουν λόγω επικείμενων επιθέσεων.
  • Η εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε για ισχυρή δράση κατά της Χεζμπολάχ.
  • Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον 300 μέτρα μακριά από τα κτίρια.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο του Χουσέιν Μάκλεντ, επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ, από ισραηλινό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους ενοίκους πολυκατοικιών της συνοικίας Μπουρτζ αλ-Μπαράζνεχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, να τις εκκενώσουν επειδή επίκεινται πλήγματα, ενώ στη συνέχεια το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα  επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο μετά από αυτήν που προηγήθηκε τη νύχτα.  

Βομβαρδισμός περιοχών της Βηρυτού από το Ισραήλ

Βομβαρδισμός περιοχών της Βηρυτού από το Ισραήλ  (AP Photo/Hassan Ammar)

Η στιγμή της αιφνιδιαστικής ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, όπου ο (ισραηλινός) στρατός θα αναλάβει ισχυρή δράση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε μέσω του X στην αραβική γλώσσα η εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια.

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτό το κτίριο και τα γειτονικά κτίρια και να παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων», προστίθεται στο μήνυμα.

Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Ισραήλ: Νεκρός ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ Χουσέιν Μάκλεντ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε πλήγμα στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή στον Χουσέιν Μάκλεντ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
