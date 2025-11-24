Η στιγμή της αιφνιδιαστικής ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού

Ξαφνική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή της χθεσινής επίθεσής του στην καρδιά της Βηρυτού. Στόχος της οποίας ήταν η εξολόθρευση ηγετικού στελέχους της ένοπλης οργάνωσης, Χεζμπολάχ.

Τις εικόνες περιέγραψε η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Η στιγμή της ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού

Στο βίντεο φαίνονται οι ισραηλινές δυνάμεις να «λοκάρουν» τον στόχο. Μια πολυκατοικία, σε πυκνο - κατοικημένη συνοικία, στο νότιο τμήμα, της λιβανέζικης πρωτεύουσας - προπύργιο της Χεζμπολάχ. Την ισοπεδώνουν και οι 9 όροφοι καταρρέουν, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Η εικόνα λίγες ώρες αργότερα δείχνει ερείπια, διαλυμένα σπίτια και αυτοκίνητα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Ο απολογισμός τραγικός: 5 νεκροί και 28 τραυματίες.

Ερείπια σε περιοχή της Βηρυτού μετά την επίθεση του Ισραήλ

Ποιος ήταν ο Αλί Ταμπαταμπάι της Χεζμπολάχ που εξολόθρευσαν οι Ισραηλινοί

Στόχος του Ισραήλ ήταν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ, ο Χέιθαμ Άλι Ταμπαταμπάι, τον οποίο και σκότωσαν. Ήταν επικηρυγμένος με 5 εκατ. δολάρια.

Είναι ο άντρας που φαίνεται στη φωτογραφία δίπλα στον -μέχρι πρότινος αήττητο και «αόρατο» επί χρόνια- Νασράλα.

Ο Νασράλα της Χεζμπολάχ με τον Ταμπαταμπάι

Τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον οποίο επίσης σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, πέρσι.