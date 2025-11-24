Η στιγμή της αιφνιδιαστικής ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού

Εξολόθρευσαν τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Χεζμπολάχ Ταμπαταμπάι

24.11.25 , 21:35 Η στιγμή της αιφνιδιαστικής ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξαφνική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή της χθεσινής επίθεσής του στην καρδιά της Βηρυτού. Στόχος της οποίας ήταν η εξολόθρευση ηγετικού στελέχους της ένοπλης οργάνωσης, Χεζμπολάχ

«Είδα τον διάβολο»: Ισραηλινός όμηρος μιλά για τα βασανιστήρια της Χαμάς

Τις εικόνες περιέγραψε η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Η στιγμή της ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού 

Στο βίντεο φαίνονται οι ισραηλινές δυνάμεις να «λοκάρουν» τον στόχο. Μια πολυκατοικία, σε πυκνο - κατοικημένη συνοικία, στο νότιο τμήμα, της λιβανέζικης πρωτεύουσας - προπύργιο της Χεζμπολάχ. Την ισοπεδώνουν και οι 9 όροφοι καταρρέουν, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. 

Σφοδρή αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε περιοχή της Βηρυτού 

Η εικόνα λίγες ώρες αργότερα δείχνει ερείπια, διαλυμένα σπίτια και αυτοκίνητα,  ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Ο απολογισμός τραγικός:  5 νεκροί και 28 τραυματίες. 

Ερείπια σε περιοχή της Βηρυτού μετά την επίθεση του Ισραήλ

Ερείπια σε περιοχή της Βηρυτού μετά την επίθεση του Ισραήλ 

Ποιος ήταν ο Αλί Ταμπαταμπάι της Χεζμπολάχ που εξολόθρευσαν οι Ισραηλινοί 

Στόχος του Ισραήλ ήταν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ, ο Χέιθαμ Άλι Ταμπαταμπάι, τον οποίο και  σκότωσαν. Ήταν επικηρυγμένος με 5 εκατ. δολάρια.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ - 12 νεκροί σήμερα

Είναι ο άντρας που φαίνεται στη φωτογραφία  δίπλα στον -μέχρι πρότινος αήττητο και «αόρατο»  επί χρόνια-  Νασράλα.

Ο Νασράλα της Χεζμπολάχ με τον Ταμπαταμπάι

Ο Νασράλα της Χεζμπολάχ με τον Ταμπαταμπάι 

Τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον οποίο επίσης σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, πέρσι. 

ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ
 |
ΒΗΡΥΤΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
