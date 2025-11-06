«Είδα τον διάβολο»: Ισραηλινός όμηρος μιλά για τα βασανιστήρια της Χαμάς

Περιέγραψε σωματική και σεξουαλική κακοποίηση

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη μια σορό νεκρού Iσραηλινού στρατιώτη την Τρίτη / Βίντεο αρχείου Ερτ
Όμηρος της Χαμάς που επί δύο χρόνια ήταν φυλακισμένος, έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την επιστροφή του και περιέγραψε όσα έζησε.

Όμηρος της Χαμάς δοκίμασε σοκολάτα μετά από 2 χρόνια - Η viral αντίδραση

Ο 21χρονος Ισραηλινός ο Ρομ Μπρασλάφσκι είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν εργαζόταν ως φύλακας στο φεστιβάλ μουσικής Nova, από μέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ. Ελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

 

 

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Χαζινόρ του Καναλιού 13, αποκάλυψε ότι υπέστη τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά βασανιστήρια, περιγράφοντας μεταξύ άλλων και περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. «Με έγδυσαν τελείως, με έδεσαν γυμνό και δεν μου άφησαν τίποτα. Ήμουν εξαντλημένος, χωρίς φαγητό, ένιωθα πως πεθαίνω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσεύχομαι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι απαγωγείς του στόχευαν να τον εξευτελίσουν και να καταστρέψουν την αξιοπρέπειά του. «Υπήρχε σεξουαλική βία. Δεν το έκαναν για ευχαρίστηση, αλλά για να με ταπεινώσουν, να με σπάσουν ψυχολογικά», δήλωσε. 

Όμηρος Χαμάς

Ο 21χρονος Ρομ Μπρασλάφσκι / Φωτογραφία X

«Είναι χειρότεροι από τους Ναζί»

Ο νεαρός Ισραηλινός, που είχε συλληφθεί ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει έναν τραυματία στο φεστιβάλ, περιέγραψε τους απαγωγείς του ως «χειρότερους και από Ναζί». «Έκαναν πράγματα που ούτε οι Ναζί δεν τόλμησαν να κάνουν. Μόνο εύχεσαι να σταματήσει», πρόσθεσε.

«Μετά από κάθε ξυλοδαρμό έλεγα στον εαυτό μου: "Επιβίωσα άλλη μια μέρα στην κόλαση". Και την επόμενη μέρα, ξανά το ίδιο. Δεν τελείωνε ποτέ… Γύρισα πίσω αφού είδα τον διάβολο», τόνισε.

Τον περασμένο Αύγουστο, η οικογένειά του έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που είχε διαρρεύσει από την Ισλαμική Τζιχάντ, στο οποίο ο Ρομ φαίνεται εξαντλημένος και καταρρακωμένος, να ικετεύει για τη ζωή του. Η μητέρα του, Τάμι Μπρασλάφσκι, αποκάλυψε πως οι απαγωγείς προσπάθησαν να τον πείσουν να αλλαξοπιστήσει, προσφέροντάς του φαγητό, όμως εκείνος αρνήθηκε, παραμένοντας πιστός στην εβραϊκή του ταυτότητα.

Κατά την απελευθέρωσή του, ο 21χρονος εθεάθη συγκινημένος να χαιρετά τους Ισραηλινούς στρατιώτες, τυλιγμένος με τη σημαία του Ισραήλ.

 

