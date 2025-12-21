Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου

Συγγραφέας, τραγουδίστρια και πολύπλευρη καλλιτέχνις

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Eurokinissi
Ντόρα Γιαννακοπούλου
Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου (Θεοδώρα Κοτοπούλη) - συγγραφέας, τραγουδίστρια, ηθοποιός και δημιουργός που σφράγισε με την πορεία της το θέατρο, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Ήταν η συγγραφέας της «Πρόβας Νυφικού» και του «Μεγάλου Θυμού».

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη και σπούδασε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση έγινε στο έργο «Ένας Όμηρος» του Μπρένταν Μπίαν, που ανέβασε ο Λεωνίδας Τριβιζάς στο Κυκλικό Θέατρο, με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Παράλληλα ξεκίνησε καριέρα στο τραγούδι και τον κινηματογράφο, εμφανιζόμενη στις πρώτες μπουάτ της Πλάκας. Ερμήνευσε τραγούδια σημαντικών δημιουργών — ανάμεσά τους ο Όμηρος, ο Μποστ, ο Κακογιάννης και ο Οδυσσέας Ελύτης.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, εγκατέλειψε την Ελλάδα και περιόδευσε σε χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης με ένα πολιτικό μουσικό πρόγραμμα βασισμένο στη μουσική του Θεοδωράκη. Μετά τη μεταπολίτευση αποσύρθηκε από τη σκηνή, αφοσιώνοντας τη δημιουργικότητά της στη συγγραφή.

Το 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα, «Η πρόβα νυφικού», ενώ το 1996 ακολούθησε «Ο μεγάλος θυμός». Και τα δύο έγιναν επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη, ταυτίζοντας το όνομά της με την ελληνική τηλεοπτική μυθοπλασία της δεκαετίας του ’90.

