Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα

Η Ξένια Τσίρκοβα είναι η μεγάλη νικήτρια του Greece’s Next Top Model 2025, του έκτου κύκλου του δημοφιλούς διαγωνισμού μόδας που ολοκληρώθηκε χθες, 19 Δεκεμβρίου με λαμπερό τελικό.

Η Ξένια κατάφερε να ξεχωρίσει από την αρχή του διαγωνισμού και να κερδίσει την κορυφαία διάκριση με σταθερά ανοδική πορεία, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, δυναμική παρουσία, επαγγελματισμό και έντονη προσωπικότητα, στοιχεία που εντυπωσίασαν τόσο τους κριτές όσο και το τηλεοπτικό κοινό.

Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM

Η Ξένια είναι 25 ετών και τον τελευταίο χρόνο ζει στην Αθήνα, αφού μετακόμισε για να κυνηγήσει το όνειρό της στον χώρο της μόδας. Η 25χρονη μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας, ωστόσο η καταγωγή της είναι από τη Ρωσία. Διαθέτει άψογες αναλογίες, με «ατού» της τα πόδια της, κάτι που εξηγείται απόλυτα, καθώς είναι cheerleader και προπονήτρια. Πριν το GNTM είχε σπουδάσει και εργαστεί ως προπονήτρια και αθλήτρια cheerleading, εμπειρία που της έχει δώσει πειθαρχία, αυτοέλεγχο και ικανότητα έκφρασης μέσα από κίνηση — δεξιότητες που τη βοήθησαν στις φωτογραφήσεις και τις πασαρέλες του fashion show.

«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είπε συστήνοντας τον εαυτό της στους κριτές.

Από την πρώτη της audition, η Ξένια εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή. Εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, στυλ και μια υπογραφή προσωπικότητα που δεν πέρασε απαρατήρητη, κερδίζοντας εύκολα το εισιτήριο για τις επόμενες φάσεις. Στην πρώτης της φορά στο πλατό εμφανίστηκε με φλογερό φόρεμα, θυμίζοντας στον Έντι Γαβριηλίδη τη Jessica Rabbit.Οι κριτές επανειλημμένα σχολίασαν ότι διαθέτει «την κατάλληλη ενέργεια, attitude και αίσθηση μόδας,» στοιχεία που δείχνουν ότι έχει τις προδιαγραφές ενός πραγματικού μοντέλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του GNTM, η κριτική επιτροπή επανέλαβε ότι η Ξένια ξεχώριζε για τη σταθερότητα και την ικανότητά της να ανταπεξέρχεται στις απαιτητικές δοκιμασίες. Σε αρκετά challenges, οι κριτές την επαίνεσαν για την έκφραση και το συναίσθημα που έβγαζε στις φωτογραφίες, λέγοντας ότι είχε μια επαγγελματική στάση που δεν είναι δεδομένη σε παίκτες της ηλικίας της. Σε αντίθεση με άλλους, που μπορεί να δυσκολεύτηκαν με την πίεση, εκείνη έδειχνε να αντιμετωπίζει κάθε δοκιμασία με ώριμο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι καταλαβαίνει τη σημασία κάθε λεπτομέρειας στο modelling.

Στον μεγάλο τελικό, οι κριτές αξιολόγησαν τις τρεις τελευταίες δοκιμασίες με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις, όπου οι διαγωνιζόμενοι πόζαραν σε διαφορετικά στυλ που δοκίμαζαν την ευελιξία, την ενέργεια και την αισθητική τους. Η Ξένια κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή, γεγονός που έγινε καθοριστικό για τη νίκη της, καθώς οι βαθμοί των κριτών μαζί με την ψήφο του κοινού έκριναν τον τελικό νικητή από τους τρεις φιναλίστ.



Με τη νίκη της στον διαγωνισμό μόδας, η Ξένια κέρδισε χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην Premium έκδοση και μια υποτροφία σπουδών στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και τη ζωή της.



Η Ξένια δεν αντιμετώπισε το GNTM απλά ως έναν διαγωνισμό· για εκείνη ήταν το ξεκίνημα μιας νέας πορείας στον χώρο της μόδας, με στόχους που υπερβαίνουν τη νίκη. Με το attitude, την επαγγελματική της συμπεριφορά και την αυτοπεποίθηση που έδειξε μέσα στο fashion tv show, απέδειξε πως έχει ήδη θέσει τα θεμέλια για μια σημαντική καριέρα στο modelling, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση και τη βιομηχανία της μόδας.