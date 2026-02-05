BMW Group και UNICEF: Δημιουργούν ευκαιρίες εκπαίδευσης για 330.000 νέους

Την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης, το BMW Group και η UNICEF ανακοίνωσαν τα επιτυχημένα αποτελέσματα της παγκόσμιας συνεργασίας τους.

Σε διάστημα μόλις δύο ετών, το πρόγραμμα «BRIDGE. Educating young people for tomorrow, today» παρείχε πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε περίπου 330.000 παιδιά και νέους, σε 2.900 σχολεία στην Ινδία, την Ταϊλάνδη, τη Βραζιλία, το Μεξικό και τη Νότια Αφρική – χώρες στις οποίες το BMW Group διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής. Περισσότεροι από 10.000 δάσκαλοι έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του BRIDGE είναι ειδικά διαμορφωμένα για κάθε χώρα και προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Σήμερα, περίπου 2,7 εκατομμύρια παιδιά και νέοι επωφελούνται ήδη έμμεσα, τόσο από της υψηλής ποιότητας, ευκαιρίες μάθησης που προσφέρει το πρόγραμμα όσο και από τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα.

Η δράση του BRIDGE ξεπερνά τα όρια της σχολικής τάξης, ωφελώντας οικογένειες, τοπικές κοινότητες και ολόκληρες περιοχές.