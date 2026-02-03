Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Βιογραφική δράμα βρετανικής και αμερικάνικης συμπαραγωγής 2021

Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Βιογραφική δράμα βρετανικής και αμερικάνικης συμπαραγωγής 2021

Η αληθινή ιστορία του Mohamedou Ould Salahi, που κρατήθηκε στο στρατόπεδο κράτησης του Γκουαντάναμο χωρίς κατηγορία από το 2002.

Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Ο Μαυριτανός Mohamedou Ould Salahi βρίσκεται επί έτη στις αμερικανικές φυλακές του Γκουαντάναμο, δίχως να του έχει απαγγελθεί κατηγορία.

Μόνος και φοβισμένος, δέχεται την απροσδόκητη βοήθεια της δικηγόρου Νάνσυ Χολάντερ και της βοηθού της, Τέρι Ντάνκαν, που είναι έτοιμες να δώσουν μάχη υπέρ της δικαιοσύνης και κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η αμφιλεγόμενη συνηγορία τους και έξω από τα συνηθισμένα τακτική τους, μαζί με τα στοιχεία που τους αποκαλύπτει ένας στρατιωτικός εισαγγελέας, φέρνουν στο φως συγκλονιστικές αλήθειες και τελικά αποδεικνύουν ότι το ανθρώπινο πνεύμα δεν μπορεί να φιμωθεί…
Βασισμένη στα απομνημονεύματα των NY Times, "Guantánamo Diary" του Mohamedou Ould Slahi, η ταινία εξιστορεί την αληθινή ιστορία του αγώνα του Slahi για ελευθερία, μετά από κράτηση και φυλάκιση χωρίς κατηγορία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Η ταινία ήταν υποψήφια για 5 βραβεία BAFTA (καλύτερης ταινίας, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, καλύτερη βρετανική ταινία της χρονιάς, καλύτερος άνδρας ηθοποιός, καλύτερη φωτογραφία)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κέβιν Μακ Ντόναλντ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ταχάρ Ραχίμ, Τζόντι Φόστερ, Σέιλιν Γουντλέι, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

