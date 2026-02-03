Γεωργιάδης εναντίον Κωνσταντοπούλου: «Θα της κάνω μήνυση για τη Βιολάντα»

Παρά τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση, η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να κλιμακώνεται με δημόσιες δηλώσεις και δικαστικές κινήσεις, ενώ η αφορμή της σύγκρουσης ήταν η επίμαχη υπόθεση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της κ. Κωνσταντοπούλου για τις δημόσιες δηλώσεις της: «Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο.» όπως σημείωσε σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1.

Σχετικά με τη μήνυση που εκείνη υπέβαλε εναντίον του, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε με αιχμηρό ύφος: «Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε με έντονο τρόπο: «Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα», προσθέτοντας στη συνέχεια ότι είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και ότι την αποσύρει. Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε επίσης πως ο υπουργός «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους» και τόνισε ότι οι συμπεριφορές αυτές, όπως τις χαρακτήρισε, «φασιστικές» και σεξιστικές, θα αντιμετωπιστούν μέσω της Δικαιοσύνης.

Η ένταση των δηλώσεων δείχνει ότι η πολιτική διαμάχη μεταξύ των δύο δεν περιορίζεται σε πολιτικά πεδία, αλλά έχει μεταφερθεί και στις δικαστικές αίθουσες, με εκατέρωθεν δικαστικές απειλές και μηνύσεις, εντείνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση της «Βιολάντα».