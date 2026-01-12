Γεωργιάδης - Καιρίδης και πάλι κατά Δένδια

Φίλια «πυρά» κατά του Νίκου Δένδια εξαπέλυσαν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Καιρίδης, λίγα 24ωρα μετά το επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Άμυνας και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ.

«Καρφιά» Γεωργιάδη - Καιρίδη στον Ν. Δένδια

«Καρφιά» κατά του Νίκου Δένδια, χωρίς να τον κατονομάσουν, έριξαν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήρης Καιρίδης, που βρέθηκαν στην κοπή της πίτας των τοπικών οργανώσεων της Ν.Δ. Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Μεταμόρφωσης. Και οι δύο επιτέθηκαν στον υπουργό Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι «σιωπά» σε κρίσιμα θέματα.

«Να μη δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια» ισχυρίστηκε ο Υπουργός Υγείας, ενώ από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, που έγινε «πέτρα του σκανδάλου» λέγοντας στη Ζωή Κωνστατνοπούλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, «άσε μας κουκλίτσα μου», τόνισε «Δίνουμε τη μάχη όχι για να τοκίσουμε πολιτικό κεφάλαιο και εκ του ασφαλούς αλλά για το κοινό καλό. Με όποιο προσωπικό κόστος. Θυσία και διακινδύνευση, για να πάει ο τόπος μπροστά».

Ν. Δένδιας: «Οι μικρότητες δε με αφορούν»

Για μικρότητες έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις του με το Μέγαρο Μαξίμου και για το αν θέλει να γίνει αρχηγός.

«Οι μικρότητες και η βουλιμία της εξουσίας δε με αφορούν. Έχοντας πλήρη αίσθηση της απόστασης από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Κέρκυρας μέχρι τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αισθάνομαι υπερπλήρης» διαμήνυσε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, στη συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Η αναφορά του Ν. Δένδια σε μικρότητες και βουλιμία της εξουσίας

Εσωκομματικά «πυρά» Γεωργιάδη και Καιρίδη κατά Δένδια

Τα «πυρά» Γεωργιάδη και Καιρίδη κατά του υπουργού Άμυνας ήρθαν λίγα 24ωρα μετά την αντιπαράθεση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ. με τον Νίκο Δένδια, με αφορμή τη φράση «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» που είπε ο Δημήτρης Καιρίδης προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αποτέλεσμα να τον «αδειάσει» ο υπουργός Άμυνας για την συμπεριφορά του.

«Δεν έχει δουλειά υπουργός, οποιοσδήποτε υπουργός να επεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο» επέμεινε ο κ. Καιρίδης μιλώντας στο Mega, ενώ ο Αδ. Γεωργιάδης ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Ασχέτως του ιδιοτελούς ατομικού προσωπικού συμφέροντος του καθενός εξ υμών υπάρχει το συλλογικό συμφέρον της παρατάξεως και της κυβερνήσεως».

Δένδιας: «Μιλώ με βάση το συνταγματικό καθήκον και το αίσθημα ευθύνης»

Ο κ. Δένδιας ανέφερε από την πλευρά του στην Καθημερινή της Κυριακής ότι «ο δημόσιος λόγος και η στάση μου διαμορφώνονται από το συνταγματικό μου καθήκον και τη συναίσθηση εθνικής ευθύνης».

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Άμυνας επισήμανε επίσης ότι η Κυβέρνηση πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.



