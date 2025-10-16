Τρικούβερτος καβγάς Βελόπουλου με Καιρίδη στη Βουλή

«Ούτε βουλευτής δε θα ξαναβγείς»  - «Φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία»

Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σφοδρή σύγκρουση υπήρξε σήμερα στη Βουλή ανάμεσα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη

Αφορμή ήταν το  πόθεν έσχες της συζύγου του κ. Βελόπουλου αλλά η κόντρα επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα.  

Μητσοτάκης: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία & πάνελ»

Συγκεκριμένα η σύγκρουση ξεκίνησε όταν κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, ο Δημήτρης Καιρίδης φώναξε προς τον Κυριάκο Βελόπουλο: «Τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;»; Αφορμή ήταν οι  καταθέσεις της συζύγου του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με το πόθεν έσχες που δόθηκε στη δημοσιότητα. 

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών - Η περιουσία τους

Ο κ. Βελόπουλος απάντησε σε έντονο ύφος: «Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα και ανήκουν στη σύζυγό μου, που ζει εκεί χρόνια. Δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου, μην το συνεχίζεις. Εσύ που είπες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Τέλος η πλάκα».

Ο βουλευτής της ΝΔ συνέχισε πάντως να φωνάζει από τα έδρανα με το προεδρείο να προσπαθεί να επιβάλει την τάξη και τον Κυριάκο Βελόπουλο  να ακούγεται να λέει: «Ρε καημένο παιδί, θα χάσετε τις εκλογές και θα μείνεις χωρίς θέση. Ούτε βουλευτής δεν θα γίνεις».

Καιρίδης στο Star: Ο Ερντογάν έχει τρομερό εκνευρισμό


Ο κ. Βελόπουλος επανήλθε λέγοντας ότι  «όταν αντιμαχείς με ανόητο, θα απαντήσεις ανόητα» και αναφερόμενος στον βουλευτή της ΝΔ είπε: «Ο κύριος αυτός πληρώνεται από το Δημόσιο -από τους φόρους των επιχειρήσεών μου, των 500 εργαζομένων μου και των εκατομμυρίων που τζιράρω. Δεν θα μου πει τι θα κάνω». Είπε ακόμα απευθυνόμενος στον βουλευτή της ΝΔ, προκαλώντας την παρέμβαση της κ. Γεροβασίλη: «Ήξερα ότι κακιά είσαι… κακιά άποψη, κακιά αντίληψη. Όταν είσαι χρήσιμος ανόητος…».  


 

ΒΟΥΛΗ
 |
ΚΑΒΓΑΣ ΒΟΥΛΗ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
