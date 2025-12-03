Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Γλυκερίου μάρτυρος.

Ο Άγιος Γλυκέριος, μάρτυρας της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, γιορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου. Η ζωή του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους πιστούς και αναδεικνύει την αγιοσύνη και την αφοσίωση στην πίστη.

Ο Άγιος Γλυκέριος γεννήθηκε σε μια πίστης γεμάτη οικογένεια, και από μικρή ηλικία αφοσιώθηκε στις πνευματικές αξίες. Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής του, αντιμετώπισε πολλές δοκιμασίες, αλλά διατήρησε την ακλόνητη πίστη του στον Κύριο.

Αγιος γλυκέριος

Η πνευματική του ζωή κορυφώθηκε όταν, υπό διωγμό, αρνήθηκε να απορρίψει την πίστη του και προτίμησε να υπομείνει βασανιστήρια παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Η γενναία αυτή απόφαση οδήγησε στον μαρτυρικό θάνατό του.Τα θαύματα που του αποδίδονται αποτελούν μέρος της πνευματικής κληρονομιάς του.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο Άγιος Γλυκέριος, ακόμη και μετά τον θάνατό του, έχει παρέμβαση στις ζωές των πιστών. Ιατρικές θαύματα, προστασία σε κρίσιμες στιγμές και ενθάρρυνση σε περιόδους δυσκολίας θεωρούνται εκδηλώσεις της θείας επιρροής του.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Γλυκέριος, Γλυκερός

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:24 και θα δύσει στις 18:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 42 λεπτά.

Σελήνη 13 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities) καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου.

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012).

Η Ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Σύμφωνα με στοιχεία τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περί το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (περί το 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι) πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μειονότητα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

