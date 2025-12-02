Νατάσσα Μποφίλιου – Γιάννης Χαρούλης: Ακυρώνεται η συνέντευξη Τύπου

Η ένταση που έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη φαίνεται πως επηρεάζει πλέον άμεσα τον σχεδιασμό του καλλιτεχνικού τους εγχειρήματος.

Η συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου για την παρουσίαση της περιοδείας – αφιέρωμα στους Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, ακυρώνεται μετά τον σάλο που προέκυψε από την επίσημη ανακοίνωση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι.

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment, η οποία υπογράφει την περιοδεία, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της έντονης δημόσιας συζήτησης που έχει δημιουργηθεί έπειτα από την ρητή απαγόρευση της οικογένειας Χατζιδάκι ως προς την ερμηνεία του έργου του συνθέτη. Η παραγωγή υπογραμμίζει πως το project συνεχίζεται κανονικά, ωστόσο δεν επιθυμεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη διαμάχη, επιλέγοντας να αποσύρει τη συνέντευξη Τύπου.

Η ανακοίνωση της παραγωγής:

«Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας. Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το “εθνικό debate” έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ.

Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο.

Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική».

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, κορυφώθηκε όταν δημοσιεύτηκε η εκτενής ανακοίνωση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως η οικογένεια ουδέποτε συναίνεσε στη χρήση του έργου του συνθέτη και πως είχε ήδη απορρίψει επίσημα τη σχετική πρόταση.

Όπως αναφέρει, η εταιρεία SEED POINT που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη είχε γνωστοποιήσει ξεκάθαρα την άρνηση, όμως ο παραγωγός Πάνος Λιαρόπουλος προχώρησε μονομερώς με την οργάνωση της περιοδείας, γεγονός που οδήγησε την οικογένεια σε νομικές κινήσεις.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».

Γιώργος Χατζιδάκις».

Η υπόθεση πλέον έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, εγείροντας σημαντικά ερωτήματα για τα πνευματικά δικαιώματα, τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρουσιαστούν τα έργα ιστορικών δημιουργών χωρίς τη συναίνεση των κληρονόμων τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συζήτηση δεν έχει τελειώσει – και πως η συνέχεια θα δοθεί τόσο στα δικαστήρια όσο και στη δημόσια σφαίρα.