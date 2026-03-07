Patriot: Mήνυμα της Ελλάδας στα Βαλκάνια για παροχή γεωπολιτικής ασφάλειας

Ρόλο παρόχου γεωπολιτικής ασφάλειας για την ευρύτερη γειτονιά της θέλει να διαδραματίσει η Ελλάδα, με φόντο την πολεμική ανάφλεξη. Ταυτόχρονα η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι η αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Με φόντο την ανάπτυξη Patriot στον Διδυμότειο για την προστασία της Βουλγαρίας, ο Νίκος Δένδιας επισκέπτεται εντός εβδομάδος τη Σόφια με το μήνυμα ότι η Ελλάδα γίνεται πάροχος γεωπολιτικής ασφάλειας.

Δένδιας: Είχαμε διαβάσει τους καιρούς με ευκρίνεια και οι επιλογές δικαιώνονται

«Είχαμε διαβάσει τους καιρούς που έρχονται με ευκρίνεια.. Όλες οι συζητήσεις για την δημιουργία αντιπυραυλικού αντί-drone θόλου, την επαύξηση των δυνατοτήτων μας στην καινοτομία, στις νέες δυνατότητες ήταν ορθές επιλογές» διαμήνυσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την εκδήλωση στο ΓΕΕΘΑ ενόψει του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας, αύριο Κυριακή 8 Μαρτίου.

Γεραπετρίτης: Δεν κάνουμε πίσω για την αμυντική θωράκιση των νησιών μας

Από τη Ρόδο ο Γιώργος Γεραπετρίτης και με φόντο την ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο έστειλε μήνυμα με αποδέκτη και την Τουρκία ως προς την αμυντική θωράκιση των νησιών.

«Η αμυντική διάταξη της χώρας μας, η αμυντική θωράκιση των νησιών μας, είναι για μας η πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά μας και σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ποτέ» τόνισε.

Προειδοποίηση Ανδρουλάκη - «Καμπανάκια» Τσίπρα και Καραμανλή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαμηνύει ότι η Ελλάδα πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο παροχής αμυντικής προστασίας στην Κύπρο. «Η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξή του «Στο Καρφί».

«Η χώρα μας οφείλει να υπηρετεί σταθερά την ειρήνη, τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο» επισήμανε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παρεμβάσεις έκαναν και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας χτύπησε «καμπανάκι» για την εθνική στρατηγική. «Θέλω να πω ότι είναι αναγκαιότητα να υπάρξει επιστροφή της χώρας στην εθνική στρατηγική που είχε από το 1974 ως το 2019. Της πολυδιάστατης εθνικής στρατηγικής» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.

Από την πλευρά του ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε από την Ξάνθη στην ενεργειακή ασφάλεια, προειδοποιώντας για εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, ειδικά τώρα που εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν και είναι απρόβλεπτη η προοπτική του.



