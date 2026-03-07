Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας

Για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Rainbow Mermaids - Χάρις Αλεξίου: Αναβολή Εκδήλωσης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, με τη συμμετοχή των Rainbow Mermaids και της Χάρις Αλεξίου, αναβάλλεται.

Η απόφαση ελήφθη από τους συντελεστές της εκδήλωσης, οι οποίοι έκριναν ότι, υπό το πρίσμα της έντονης διεθνούς επικαιρότητας που διαμορφώνεται εξαιτίας των πολεμικών εξελίξεων, η παρούσα χρονική στιγμή δεν αποτελεί την κατάλληλη συγκυρία για την πραγματοποίησή της.

Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, για τον οποίο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν σύντομα ενημερωτικό email με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήριά τους.


Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση.

