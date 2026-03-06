Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες

«Και του χρόνου θα συνεχίσουμε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 11:48 Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster
06.03.26 , 11:29 Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
06.03.26 , 10:51 Πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
06.03.26 , 10:41 Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα στον Χαμενεΐ
06.03.26 , 10:33 Έρχεται το νέο Dacia STRIKER
06.03.26 , 10:22 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πώς έκανε το ανοιξιάτικο athleisure look άκρως θηλυκό
06.03.26 , 10:11 Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι - Άνοιξε η βάση
06.03.26 , 10:08 Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»
06.03.26 , 10:07 Eurovision 2026: «Σαρωτικός» ο Akylas στο Σαν Μαρίνο
06.03.26 , 10:01 Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εδώ και καιρό δεν είμαστε κοντά»
06.03.26 , 09:36 Κωνσταντάρας: «Δε βλέπω πώς θα μπορούσα να συνυπάρξω ξανά με την Τσολάκη»
06.03.26 , 09:28 Σαμπαλένκα: Πρόταση γάμου με δαχτυλίδι 750.000 δολαρίων
06.03.26 , 09:27 Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις
06.03.26 , 09:21 Λεμπιδάκης: Η Τσολάκη δεν μπορεί να χαίρεται με την αποτυχία της Καραβάτου
06.03.26 , 09:21 Ελληνοαμερικανός έκανε αγωγή στο Gemini για την αυτοκτονία του γιου του
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Καισαριανή: Η στιγμή που οι Γερμανοί εκτελούν τους 200 αγωνιστές
Κηδεία Γάτσιου: Πλήθος επωνύμων στο «τελευταίο αντίο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
H Aνθή Βούλγαρη στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είναι επιτυχημένο τηλεοπτικό δίδυμο.
  • Η εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA ανανεώθηκε για την επόμενη σεζόν.
  • Η Ανθή Βούλγαρη εξετάζει νέο διαδικτυακό project για γονείς και οικογένεια.
  • Η παρουσιάστρια εκφράζει θετική στάση απέναντι στον ανταγωνισμό.
  • Η προσωπική της ζωή περιλαμβάνει τον γιο της, τον οποίο θεωρεί το καλύτερο κομμάτι της ζωής της.

Η Ανθή Βουλγαρη βρίσκεται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας, καθώς μαζί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά δίδυμα.

 

Η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star για την επαγγελματική της πορεία, τον ανταγωνισμό, τα μελλοντικά της σχέδια αλλά και την προσωπική της ζωή.

Ανθή Βούλγαρη: Το απρόοπτο περιστατικό στην παιδική χαρά και το 100!

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα νούμερα τηλεθέασης, η Ανθή Βούλγαρη έδειξε σοβαρότητα αλλά και επαγγελματισμό: «Τα νούμερα τηλεθέασης τα κοιτάμε όλοι οι επαγγελματίες. Δε θα έλεγα ότι με αγχώνουν, το έχω ξαναπεί, είναι ένας μπούσουλας για τη δουλειά μας», δήλωσε.

Για τον ανταγωνισμό συμπλήρωσε: «Ο ανταγωνισμός μ’ αρέσει, γιατί μας κάνει καλύτερους. Καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός, σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά για όλους μας».

Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»

Σχετικά με τα μελλοντικά της σχέδια, αποκάλυψε ότι η εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA έχει ήδη ανανεώσει για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν: «Και του χρόνου θα συνεχίσουμε». 

Στην ερώτηση αν έχει σκεφτεί να κάνει κάποια εκπομπή μόνη της απάντησε: «Δεν προλαβαίνω και να ήθελα, αλλά είμαι πολύ καλά με τον Ιορδάνη και με την ομάδα που έχουμε, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται», απάντησε.

 

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια προσωπική νότα, καθώς η δημοσιογράφος μίλησε για τον γιο της: «Ο γιος μου είναι υπέροχα, είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου και πρέπει να σας αφήσω για να πάω να τον δω. Φιλιά σε όλους σας, φιλάκια».

Νέα εκπομπή για την Ανθή Βούλγαρη;

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για ένα νέο διαδικτυακό project που ετοιμάζει με θέμα την οικογένεια και την καθημερινότητα των γονέων. 

«Αλήθεια είναι ότι έχω κάποιες πληροφορίες ότι η Ανθή Βούλγαρη θα κάνει, ετοιμάζει εκπομπή. Μάλλον στο digital κομμάτι του ομίλου. Ενδεχομένως να το δούμε διαδικτυακά. Μια εκπομπή για μαμάδες, που θα αφορά φυσικά και γονείς και μπαμπάδες. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην ΕΡΤ, αλλά αυτό θα είναι δικό της και πιο δημιουργικό. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζει σαν έξτρα αυτό το project. Μπορεί να κάνει τα πάντα. 

Το συγκεκριμένο είναι πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ καλό, πολύ πάνω της αυτό το διάστημα. Είναι νέα μαμά, έχει όλες τις ανησυχίες και εκφράζει και τους προβληματισμούς της. Ακούμε από τους προβληματισμούς που έχει και η ίδια ως μαμά και στην εκπομπή. Οπότε νομίζω ότι είναι και μια ανάγκη της να θέλει να το πιάσει αυτό το θέμα και να το ανοίξει», είπε η Λιλή Πυράκη στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Star.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top