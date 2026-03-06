Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες

Η Ανθή Βουλγαρη βρίσκεται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας, καθώς μαζί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά δίδυμα.

Η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star για την επαγγελματική της πορεία, τον ανταγωνισμό, τα μελλοντικά της σχέδια αλλά και την προσωπική της ζωή.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα νούμερα τηλεθέασης, η Ανθή Βούλγαρη έδειξε σοβαρότητα αλλά και επαγγελματισμό: «Τα νούμερα τηλεθέασης τα κοιτάμε όλοι οι επαγγελματίες. Δε θα έλεγα ότι με αγχώνουν, το έχω ξαναπεί, είναι ένας μπούσουλας για τη δουλειά μας», δήλωσε.

Για τον ανταγωνισμό συμπλήρωσε: «Ο ανταγωνισμός μ’ αρέσει, γιατί μας κάνει καλύτερους. Καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός, σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά για όλους μας».

Σχετικά με τα μελλοντικά της σχέδια, αποκάλυψε ότι η εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA έχει ήδη ανανεώσει για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν: «Και του χρόνου θα συνεχίσουμε».

Στην ερώτηση αν έχει σκεφτεί να κάνει κάποια εκπομπή μόνη της απάντησε: «Δεν προλαβαίνω και να ήθελα, αλλά είμαι πολύ καλά με τον Ιορδάνη και με την ομάδα που έχουμε, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται», απάντησε.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια προσωπική νότα, καθώς η δημοσιογράφος μίλησε για τον γιο της: «Ο γιος μου είναι υπέροχα, είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου και πρέπει να σας αφήσω για να πάω να τον δω. Φιλιά σε όλους σας, φιλάκια».

Νέα εκπομπή για την Ανθή Βούλγαρη;

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για ένα νέο διαδικτυακό project που ετοιμάζει με θέμα την οικογένεια και την καθημερινότητα των γονέων.

«Αλήθεια είναι ότι έχω κάποιες πληροφορίες ότι η Ανθή Βούλγαρη θα κάνει, ετοιμάζει εκπομπή. Μάλλον στο digital κομμάτι του ομίλου. Ενδεχομένως να το δούμε διαδικτυακά. Μια εκπομπή για μαμάδες, που θα αφορά φυσικά και γονείς και μπαμπάδες. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην ΕΡΤ, αλλά αυτό θα είναι δικό της και πιο δημιουργικό. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζει σαν έξτρα αυτό το project. Μπορεί να κάνει τα πάντα.

Το συγκεκριμένο είναι πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ καλό, πολύ πάνω της αυτό το διάστημα. Είναι νέα μαμά, έχει όλες τις ανησυχίες και εκφράζει και τους προβληματισμούς της. Ακούμε από τους προβληματισμούς που έχει και η ίδια ως μαμά και στην εκπομπή. Οπότε νομίζω ότι είναι και μια ανάγκη της να θέλει να το πιάσει αυτό το θέμα και να το ανοίξει», είπε η Λιλή Πυράκη στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Star.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star