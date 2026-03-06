ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται επτά καταστήματα

Τη δεύτερη φάση του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου τους ξεκινούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και μεταφέρουν τη δραστηριότητα επτά καταστημάτων σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα υφιστάμενα σημεία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης με στόχο ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ «με στόχο ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας που διασφαλίζει τη σταθερή παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών» υλοποιείται το σχέδιο μετασχηματισμού. Όπως επισημαίνεται «μετά τον επιτυχή μετασχηματισμό των πρώτων 11 καταστημάτων, που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα, οι πολίτες εξυπηρετούνται απρόσκοπτα, ενώ τα νέα πρακτορεία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ενισχύοντας την καθημερινή εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, η διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα που ίσχυαν μέχρι σήμερα».

