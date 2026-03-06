Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια

Την κατάσταση που επικρατούσε στο Ντουμπάι μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν περιέγραψε η Βάσια Λόη, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega την Παρασκευή.

Η πρώην παρουσιάστρια βρισκόταν εκεί με τους δύο γιους της κι ήταν προγραμματισμένο να φύγουν την Κυριακή. Τελικά, όπως αποκάλυψε η ίδια, κατέφυγε με την οικογένειά της στο Ομάν, από όπου και κατάφεραν να επαναπατριστούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

«Ήμουν στο Ντουμπάι με τους γιους μου που είναι 12 και 13 ετών. Θα επιστρέφαμε την Κυριακή το πρωί και μας βρήκαν εκεί τα γεγονότα του Σαββάτου. Η πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε βγει κάποια στιγμή γύρω στις επτά παρά για να περπατήσουμε στους δρόμους του Ντουμπάι κι ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Τρομάξαμε. Τρόμαξε όλος ο κόσμος. Είδαμε ένα σύννεφο καπνού από μακριά, φαινόταν σε όλο το Ντουμπάι!

Πήγαμε γρήγορα στο σπίτι, να δούμε τι θα κάνουμε, να μαζέψουμε τα πράγματα, γιατί μέναμε σε πολύ ψηλό κτήριο… Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο κοντά, να είμαστε χαμηλά. Εκεί ξεκίνησε ο τρόμος. Όλο το βράδυ ερχόντουσαν τα μηνύματα της πολιτικής προστασίας στα κινητά μας… Όλος ο κόσμος όταν άκουγε έναν θόρυβο έβγαινε έξω να δει τι γίνεται. Μας έλεγαν να μένουμε μακριά από τα παράθυρα. Καθόμασταν με τα παιδιά μέσα στο δωμάτιο με τα ρούχα, να είμαστε σε ετοιμότητα», είπε αρχικά.

Η Βάσια Λόη με τον σύζυγό της. Νικόλα Μαδιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Την επόμενη μέρα ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα… Είχε κλείσει ο εναέριος χώρος. Μετά από δυο 24ωρα στο Ντουμπάι αποφασίσαμε με τον άντρα μου να πάμε στο Ομάν που εκεί γινόντουσαν κάποιες πτήσεις… Στην Αθήνα φτάσαμε την Τετάρτη το βράδυ. Ήταν η πρώτη πτήση που έγινε από το Ομάν. Αλλά πραγματικά η οργάνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, και τις Πρεσβείες ήταν εντυπωσιακή», αποκάλυψε.

Θυμίζουμε ότι η Βάσια Λόη παντρεύτηκε τον εφοπλιστή Νικόλα Μαδιά το 2010. Από εκείνη τη στιγμή αποτραβήχτηκε από την τηλεόραση και τα φώτα, κάνοντας σπάνια κοσμικές εμφανίσεις. Τα τελευταία χρόνια, έχει αφοσιωθεί στον γάμο της και την ανατροφή των δύο γιων τους.