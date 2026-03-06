Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»

Όσα είπε o Βασίλης Πάλμας αποκλειστικά στην απεσταλμένη Κατερίνα Ρίστα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 22:31 Ο Μπραντ Πιτ στο δημαρχείο Αθηνών - «Hello guys»
06.03.26 , 22:08 Ο Νίνο ακύρωσε τη σημερινή του εμφάνιση - Τι συνέβη;
06.03.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 6/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
06.03.26 , 21:26 Alter Ego Media: Απέκτησε το 50,1% της more.gr
06.03.26 , 21:18 Πύραυλοι του Ιράν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας - Σειρήνες στο Αμμάν
06.03.26 , 21:14 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Συγκινήθηκε μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της
06.03.26 , 20:45 Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
06.03.26 , 20:36 Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια
06.03.26 , 20:30 Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»
06.03.26 , 20:06 Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης
06.03.26 , 20:04 Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων
06.03.26 , 20:00 Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά
06.03.26 , 19:48 Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της
06.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;
06.03.26 , 19:26 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Έκτακτη οδηγία από τη Σουηδία: «Κρατήστε μετρητά στο σπίτι»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Όσα είπε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και την απεσταλμένη Κατερίνα Ρίστα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, δήλωσε ότι η Κύπρος δεν έχει δεχθεί άμεσες απειλές.
  • Οι απειλές των τελευταίων ημερών αφορούν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο.
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί αυξημένη επαγρύπνηση λόγω της εγγύτητας των βάσεων.
  • Ο Πάλμας τόνισε την ανάγκη για αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε κρίσιμες υποδομές.
  • Είναι σε συνεχή επαφή με διεθνείς εταίρους για καλύτερο συντονισμό και ασφάλεια.

Συνέντευξη στην απεσταλμένη του Star στην Κύπρο, Κατερίνα Ρίστα, παραχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, μιλώντας για τις απειλές των τελευταίων ημερών, την παρουσία της επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6 στη Λευκωσία, αλλά και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στη Μεγαλόνησο.

Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων

Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας εξήγησε ότι η επίσκεψη της επικεφαλής της MI6 εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού με διεθνείς εταίρους.

«Ο καλύτερος συντονισμός μ' όσο το δυνατόν περισσότερους συνεργάτες και εταίρους σ' αυτήν την κατάσταση, αυξάνει τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται, ούτως ώστε να μπορεί να αναταποκριθεί σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο αρνητικό συμβάν», ανέφερε ο κ. Πάλμας. 

Πάλμας στο Star: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δεχθεί άμεση απειλή

Παράλληλα, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι μέχρι στιγμής η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δεχθεί άμεση απειλή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απειλές των τελευταίων ημερών στρέφονται κατά των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στο νησί. Ωστόσο, επειδή οι βάσεις αυτές βρίσκονται εντός κυπριακού εδάφους, οι αρχές διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει απειληθεί μέσα σ αυτή τη βδομάδα που υπάρχει αυτή η κρίση.  Οι απειλές όλες εκτοξεύθηκαν εναντίον των αγγλικών βάσεων. Οι βάσεις βρίσκονται στην Κύπρο, ως εκ τούτου πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Κύπρου μιλά στο Star και την Κατερίνα Ρίστα

Πάλμας στο Star: «Πρέπει να έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών, ο υπουργός σημείωσε ότι σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανησυχία. 

«Είναι φυσιολογικό να πλανάται και κυρίως όταν υπάρχουν τέτοιου είδους κρίσεις οι οποίες προέρχονται συνήθως από μη έγκυρα πολιτικά καθεστώτα και αναβιώνει η τρομοκρατία σε τέτοιες καταστάσεις. Θα πρέπει να έχουμε έγνοιες κι εκτός από την ασφάλεια την εξωτερική που αφορά την αεράμυνά μας, θα πρέπει να έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και στις κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας και βεβαίως στις κρίσιμες περιοχές που κατοικούν υπήκοοι κρατούν που εμπλέκονται ή συμμετέχουν στην κρίση που διανύουμε», εξήγησε. 

Τέλος, ο κ. Πάλμας αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με συμμάχους και εταίρους: Χθες είχα συνάντηση με τον ομόλογό μου, τον υπ. άμυνας της Αγγλίας και σήμερα επισκέφθηκε τις βάσεις ο αρχηγός της εθνικής φρουράς, για να συντονίσουμε καλύτερα τις ενέργειές μας, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέληξε. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΜΑΣ
 |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top