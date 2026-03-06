Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»

Όσα είπε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και την απεσταλμένη Κατερίνα Ρίστα

Συνέντευξη στην απεσταλμένη του Star στην Κύπρο, Κατερίνα Ρίστα, παραχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, μιλώντας για τις απειλές των τελευταίων ημερών, την παρουσία της επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6 στη Λευκωσία, αλλά και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στη Μεγαλόνησο.

Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας εξήγησε ότι η επίσκεψη της επικεφαλής της MI6 εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού με διεθνείς εταίρους.

«Ο καλύτερος συντονισμός μ' όσο το δυνατόν περισσότερους συνεργάτες και εταίρους σ' αυτήν την κατάσταση, αυξάνει τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται, ούτως ώστε να μπορεί να αναταποκριθεί σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο αρνητικό συμβάν», ανέφερε ο κ. Πάλμας.

Πάλμας στο Star: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δεχθεί άμεση απειλή

Παράλληλα, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι μέχρι στιγμής η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δεχθεί άμεση απειλή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απειλές των τελευταίων ημερών στρέφονται κατά των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στο νησί. Ωστόσο, επειδή οι βάσεις αυτές βρίσκονται εντός κυπριακού εδάφους, οι αρχές διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει απειληθεί μέσα σ αυτή τη βδομάδα που υπάρχει αυτή η κρίση. Οι απειλές όλες εκτοξεύθηκαν εναντίον των αγγλικών βάσεων. Οι βάσεις βρίσκονται στην Κύπρο, ως εκ τούτου πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πάλμας στο Star: «Πρέπει να έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών, ο υπουργός σημείωσε ότι σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανησυχία.

«Είναι φυσιολογικό να πλανάται και κυρίως όταν υπάρχουν τέτοιου είδους κρίσεις οι οποίες προέρχονται συνήθως από μη έγκυρα πολιτικά καθεστώτα και αναβιώνει η τρομοκρατία σε τέτοιες καταστάσεις. Θα πρέπει να έχουμε έγνοιες κι εκτός από την ασφάλεια την εξωτερική που αφορά την αεράμυνά μας, θα πρέπει να έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και στις κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας και βεβαίως στις κρίσιμες περιοχές που κατοικούν υπήκοοι κρατούν που εμπλέκονται ή συμμετέχουν στην κρίση που διανύουμε», εξήγησε.

Τέλος, ο κ. Πάλμας αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με συμμάχους και εταίρους: Χθες είχα συνάντηση με τον ομόλογό μου, τον υπ. άμυνας της Αγγλίας και σήμερα επισκέφθηκε τις βάσεις ο αρχηγός της εθνικής φρουράς, για να συντονίσουμε καλύτερα τις ενέργειές μας, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέληξε.

